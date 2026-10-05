Cảnh báo thủ đoạn thuê ôtô tự lái rồi mang đi cầm cố, bán

Thời gian gần đây, lực lượng Công an liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ lừa đảo bằng thủ đoạn thuê ôtô tự lái rồi mang đi cầm cố hoặc bán cho người khác. Đáng chú ý, các đối tượng thường chuẩn bị giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe và tài liệu liên quan được làm giả tinh vi để tạo lòng tin với chủ xe.

Sau khi hoàn tất thủ tục thuê xe, đối tượng nhanh chóng đưa phương tiện đến các cơ sở cầm đồ hoặc tìm người mua để chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn. Một số trường hợp còn sử dụng sim số điện thoại rác, cắt hoặc vô hiệu hóa thiết bị định vị nhằm che giấu hành tung.

Thủ đoạn này khiến cả chủ xe và người nhận cầm cố, mua xe đều có nguy cơ trở thành nạn nhân. Chủ phương tiện có thể mất tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng, trong khi người mua hoặc nhận cầm cố có nguy cơ thiệt hại lớn nếu tài sản không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người giao dịch.

Cơ quan Công an khuyến cáo các cơ sở cho thuê xe cần kiểm tra kỹ giấy tờ gốc, xác minh nhân thân, ký hợp đồng chặt chẽ và thường xuyên theo dõi hành trình phương tiện. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an.