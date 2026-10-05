Bị khởi tố vì tự ý khai thác hơn 1.700 m³ cát tại bãi bồi trên sông ở Đà Nẵng

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Tỉnh (48 tuổi, trú xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Vụ việc được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) phát hiện qua công tác trinh sát nắm tình hình.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo, khoáng sản nằm tại bãi bồi, lòng sông hoặc trên đất của cá nhân không đồng nghĩa với quyền tự ý khai thác, mua bán (Ảnh: CA)

Theo điều tra ban đầu, Tỉnh sử dụng xe xúc lật và ô tô tải để san gạt, múc cát tại khu vực bãi bồi sát một nhánh sông Thu Bồn, thuộc thôn Bến Đền, xã Gò Nổi. Sau đó, số cát này được đưa về tập kết để bán cho người dân.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 3/2025 đến tháng 5/2026, Tỉnh đã khai thác trái phép tổng cộng 1.759,48 m³ cát.

Trong số này có hơn 1.013m³ cát xây dựng và 745,8 m³ cát san lấp. Tỉnh đã bán 1.699,5 m³, thu hơn 714 triệu đồng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định khu vực bãi bồi nơi Tỉnh khai thác cát chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác, thu hồi khoáng sản cho Tỉnh hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi khai thác, mua bán khoáng sản trái phép và các nội dung liên quan.

Theo cơ quan công an, việc khoáng sản nằm tại bãi bồi, lòng sông hoặc trên đất của cá nhân không đồng nghĩa với việc tổ chức, cá nhân được quyền tự ý khai thác, sử dụng hoặc mua bán.

Công an TP Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.