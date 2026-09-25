Thị trường đang thay đổi nhanh cùng với sự phát triển của công nghệ số. Từ cách tìm kiếm thông tin, lựa chọn sản phẩm đến thanh toán và nhận hàng, hành vi tiêu dùng ngày càng dịch chuyển lên môi trường trực tuyến. Trong bối cảnh đó, thương mại điện tử đang trở thành một phương thức quan trọng để mở rộng thị trường, kết nối cung - cầu và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch của Sở Công Thương thành phố, Bắc Ninh phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2026 tăng 8,5% trở lên; cả giai đoạn từ nay đến năm 2030, đạt tốc độ tăng bình quân 16-17%/năm. Đây là mục tiêu đòi hỏi mở rộng sức mua, khai thác hiệu quả những phương thức kinh doanh mới, trong đó thương mại điện tử có nhiều dư địa.

Lợi thế lớn nhất của thương mại điện tử là phá bỏ giới hạn về không gian và thời gian của thị trường truyền thống. Một sản phẩm được sản xuất tại địa phương, nếu đáp ứng yêu cầu về chất lượng, mẫu mã, nguồn gốc và có phương thức quảng bá phù hợp, hoàn toàn có thể tiếp cận khách hàng ở nhiều địa phương thông qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số. Đây là cơ hội đối với doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nhất là những chủ thể đang tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP.

Vấn đề đặt ra là không nên hiểu phát triển thương mại điện tử đơn giản là đưa sản phẩm lên mạng. Kinh doanh trên môi trường số đòi hỏi một cách làm khác, từ nghiên cứu nhu cầu khách hàng, xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa hình ảnh và thông tin sản phẩm đến giá bán, thanh toán, giao nhận, chăm sóc khách hàng, xử lý phản hồi.

Từ nay đến cuối năm, Sở Công Thương Bắc Ninh sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, nền tảng số và mạng xã hội; tổ chức Tuần lễ thương mại điện tử, Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday; đồng thời triển khai các hội nghị, tập huấn về kỹ năng kinh doanh số. Điều quan trọng là những hoạt động này phải hướng tới hiệu quả thực chất, giúp các chủ thể kinh doanh biết cách khai thác dữ liệu thị trường, tiếp cận khách hàng và vận hành hoạt động bán hàng trên nền tảng số, thay vì chỉ dừng ở việc giới thiệu công cụ.

Cùng với sự chủ động của doanh nghiệp, cần tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ thương mại điện tử. Hạ tầng logistics, thanh toán số, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng trên môi trường trực tuyến là những yếu tố có ý nghĩa trực tiếp đối với niềm tin của thị trường.

Trong nền kinh tế số, thương mại điện tử chính là một trong những phương thức để hàng hóa đến gần hơn với người tiêu dùng. Tận dụng tốt cơ hội này sẽ góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ phương thức kinh doanh truyền thống sang mô hình kinh doanh hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.