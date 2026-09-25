Người đàn ông Trung Quốc chuyên đi thăm cha mẹ người khác

Tian Rui, 39 tuổi, đến từ thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) từng làm nghề giao hàng ở vùng nông thôn và hiện sở hữu một cửa hàng tiện lợi nhỏ.

Những năm tháng giao hàng qua các cộng đồng miền núi nằm rải rác giúp Tian hiểu rõ từng cung đường quanh co.

Công việc cũng khiến anh nhận ra một thực tế: Nhiều người cao tuổi phải sống một mình sau khi con cái rời quê hương đến các thành phố xa xôi hoặc ra nước ngoài làm việc.

Tian thay mặt những người con làm việc và sinh sống ở xa đến thăm cha mẹ của họ

Năm ngoái, Tian quyết định biến sự am hiểu địa phương ấy thành một dịch vụ đặc biệt. Anh thay mặt những người con đang ở xa đến thăm cha mẹ của họ và tự ví mình như một “người kết nối” giữa các thế hệ.

Khách hàng nhờ anh mua thuốc, thực phẩm, thậm chí cả bánh sinh nhật rồi băng qua những con đường vùng núi đến tận nhà cha mẹ họ. Người con ở xa nhất của anh hiện sống tại Bolivia, cách Trung Quốc hơn 17.000 km.

Dù đời sống ngày càng được cải thiện, Tian nhận thấy người cao tuổi ở nông thôn thường mong muốn có người trò chuyện và quan tâm hơn là nhận được những món quà vật chất.

Tian từng đến thăm một cụ bà ngoài 80 tuổi năm lần. Mỗi khi anh chuẩn bị rời đi, bà đều hỏi cùng một câu: “Bao giờ cháu lại đến?”.

Trong một chuyến khác, anh đến thăm một cụ bà gần 100 tuổi. Dù tuổi đã cao, cụ vẫn minh mẫn và vui vẻ, thậm chí còn nhớ ngày sinh nhật của 16 người chắt.

Cụ nhất định nấu một bữa cơm cho Tian, trò chuyện với anh như một người bạn lâu năm và mong anh sẽ quay lại.

Người đàn ông tìm kiếm khách hàng thông qua giới thiệu tại các ngôi làng địa phương và mạng xã hội. Trước mỗi chuyến đi, anh xác nhận địa chỉ của người cao tuổi, tìm hiểu những thứ họ cần và lên kế hoạch cho hành trình.

Với những chuyến đi ngắn, anh không thu phí. Với những chuyến xa hơn, Tian chỉ yêu cầu được hoàn lại chi phí nhiên liệu.

Mỗi lần đến thăm, anh đều ghi hình lại. Sau đó, Tian biên tập video và gửi cho những người thân đang sống xa nhà.

Tháng 12 năm ngoái, anh thay mặt một người con, đến thăm một cụ ông ngoài 70 tuổi. Chỉ bốn tháng sau, cụ qua đời. Đoạn video Tian ghi lại trở thành những hình ảnh cuối cùng mà gia đình có về cụ.

Tại Trung Quốc, những người cao tuổi sống một mình sau khi con cái rời quê đi làm thường được gọi là “empty nest elderly”. Theo số liệu chính thức, năm 2020, đất nước tỷ dân có khoảng 118 triệu người thuộc nhóm này.

Người cao tuổi ở khu vực nông thôn dễ rơi vào tình trạng cô đơn do điều kiện dịch vụ hạn chế và giao thông chưa thuận tiện, những yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ suy giảm tinh thần.

Tính đến tháng 8, Tian đã thực hiện hơn 200 chuyến đi qua các vùng núi, trong đó có một hành trình khứ hồi dài 160km. Anh nhiều lần phải di chuyển trong điều kiện mưa lớn và qua những tuyến đường có nguy cơ sạt lở. Gia đình luôn ủng hộ công việc mà anh đang làm.

Tian thường xuyên mang các vật dụng và thuốc men thiết yếu cho những người cao tuổi

Câu chuyện của Tian nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người gọi anh là “cầu nối gia đình”, giúp những người con ở xa vẫn có thể kết nối với cha mẹ lớn tuổi.

“Làm một việc tốt thì không khó. Điều khó khăn là duy trì sự tận tâm ấy trong thời gian dài”, một người dùng mạng bình luận.

Một người dùng mạng tại Anh chia sẻ: “Bà tôi đã nuôi tôi khôn lớn nhưng không biết sử dụng điện thoại thông minh. Tôi ước gì có một người như Tian thường xuyên đến thăm bà và nói với bà rằng tôi nhớ bà đến nhường nào”.