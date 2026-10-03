Phạt nghiêm để răn đe

Hình ảnh 2 thanh niên vi phạm bị người dân ghi lại.

Qua làm việc, Đội CSGT đường bộ số 3 xác định 2 thanh niên trên có hành vi vi phạm: Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô-tô; lạng lách, đánh võng và đi ngược chiều trên đường một chiều. Ngày 2-10, Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T. và M. tổng cộng hơn 27 triệu đồng.

HÀ VY

* Ngày 2-10, Phòng CSGT- Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác khu vực 4 - Trạm CSGT Đức Phổ phát hiện 1 trường hợp lái xe tải không có GPLX theo quy định khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Qua xác minh, GPLX hạng C của tài xế này đã bị tạm giữ trước đó, biên bản thay thế đã hết hiệu lực nên người điều khiển bị xác định là không có GPLX theo quy định. Căn cứ các quy định hiện hành, lực lượng CSGT đã lập các biên bản xử lý đối với lái xe về hành vi “Điều khiển xe không có GPLX” mức tiền phạt 19 triệu đồng; đối với chủ phương tiện xe tải về hành vi: “Giao phương tiện cho người không đủ điều kiện” mức tiền phạt 29 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định.