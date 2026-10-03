Bắt 3 đối tượng tổ chức cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép

Vụ việc được phát hiện trong quá trình thực hiện Chuyên án XC726P về tổ chức, môi giới cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép do Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng chủ trì xác lập.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp triệt phá đường dây tổ chức, môi giới cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép. (Video: Hoài Nam)

Theo đó, khoảng 19h30 ngày 26/9/2026, tại Km 589+400 trên tuyến cao tốc thuộc địa bàn xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông dừng, kiểm tra ô tô 7 chỗ, biển kiểm soát 43H-145.xx.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lê Phúc (SN 1993) và Trương Quang Hào (SN 1991), cùng trú tại TP Đà Nẵng, có hành vi tổ chức cho 4 công dân Trung Quốc xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Lê Phúc và Trương Quang Hào bị bắt với hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh Việt Nam trái phép”. (Ảnh: Hoài Nam)

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Lê Thị Phương Tâm (SN 1982), trú tại xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Tâm được xác định đã vận chuyển 4 công dân Trung Quốc từ TP Hồ Chí Minh ra TP Đà Nẵng để giao cho Lê Phúc và Trương Quang Hào.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Roòn lập hồ sơ, phối hợp với các lực lượng chức năng, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiến hành các hoạt động điều tra, tố tụng.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh Việt Nam trái phép” quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự; đồng thời chuyển hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

4 người Trung Quốc bị xử lý vi phạm hành chính với hành vi “qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định”. (Ảnh: Hoài Nam)

Đối với 4 công dân Trung Quốc, lực lượng chức năng bàn giao cùng hồ sơ cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị để xử lý theo quy định. Những người này bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi “qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định”.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, quá trình đấu tranh chuyên án được thực hiện an toàn, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, góp phần ngăn chặn hoạt động của đường dây tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.