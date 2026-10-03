Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi

Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa có thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 18 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy.

Theo đó, tại kỳ họp diễn ra ngày 29/9 vừa qua, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm thuộc Đảng bộ phường Cẩm Thành.

Trong đó, ông Phạm Văn Thanh - đảng viên Chi bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thuộc Đảng bộ UBND phường Cẩm Thành, nguyên chi ủy viên Chi bộ, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Quảng Ngãi (cũ) - đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

UBKT Tỉnh ủy xác định ông Thanh vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vi phạm của ông Thanh được xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nơi công tác và cá nhân, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Thanh bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.