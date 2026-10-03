Cần Thơ: Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh bị phạt 456 triệu đồng, đình chỉ 2 cơ sở

Ngày 3/10, thông tin từ Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở và 7 cá nhân thuộc Hệ thống Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh do có nhiều vi phạm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Thành viên đoàn kiểm tra công bố biên bản vi phạm tại 2 cơ sở hệ thống Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh ngày 26/6.

Trong đó, 2 cơ sở bị xử phạt tổng cộng 300 triệu đồng, 7 cá nhân liên quan bị phạt 156 triệu đồng. Hiện các cơ sở và cá nhân vi phạm đã nộp đầy đủ tiền phạt theo các quyết định xử phạt.

Đáng chú ý, tại cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh (ở số 01-02-03 đường 30/4, phường Long Mỹ), thời điểm kiểm tra, cơ sở không cung cấp được giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Chủ cơ sở và người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đều vắng mặt.

Nhân viên trực tiếp khám, chữa bệnh và thực hiện các can thiệp kỹ thuật răng cho khách hàng có bằng cấp, chứng chỉ về điều dưỡng, xét nghiệm y học, dược; thậm chí có người chỉ có bằng cao đẳng thương mại điện tử. Không ai có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt. Toàn bộ nhân sự đang làm việc tại cơ sở cũng không có hợp đồng lao động với cơ sở.

Lực lượng Công an TP Cần Thơ kiểm tra cơ sở ngày 26/6.

Theo Sở Y tế, ngày 26/6, đơn vị phối hợp Công an TP Cần Thơ và UBND các phường liên quan thành lập 5 đoàn kiểm tra đột xuất tại 5 cơ sở thuộc Hệ thống Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh theo Quyết định số 1393/QĐ-SYT ngày 25/6/2026.

Tại thời điểm kiểm tra, 3/5 cơ sở đóng cửa, ngưng hoạt động; 2 cơ sở đang mở cửa và thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, gồm cơ sở tại số 09 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế và cơ sở tại số 01-02-03 đường 30/4, phường Long Mỹ.

Qua kiểm tra và xác minh hồ sơ, Sở Y tế xác định 2 cơ sở có hành vi sử dụng người hành nghề không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi không có giấy phép hoạt động, đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động hoặc tại địa điểm không được ghi trong giấy phép.

Các hành vi này được xử lý theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Hai trong số các cơ sở thuộc Hệ thống Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh tại TP Cần Thơ.

Ngoài phạt tiền, cơ sở tại số 01-02-03 đường 30/4, phường Long Mỹ bị đình chỉ hoạt động 18 tháng; cơ sở tại số 09 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế bị đình chỉ hoạt động 24 tháng. Các cá nhân vi phạm bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề theo thời hạn pháp luật quy định.

Sở Y tế cho biết đang tiếp tục phối hợp Công an TP Cần Thơ rà soát toàn bộ hồ sơ sai phạm của Hệ thống Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh để xử lý theo quy định. Đồng thời, phối hợp UBND các phường liên quan theo dõi, giám sát các cơ sở bị đình chỉ, không để xảy ra tình trạng tái hoạt động khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý.

Trước đó, ngày 12/3/2026, Sở Y tế TP Cần Thơ đã xử phạt 4 cơ sở thuộc Hệ thống Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh tổng cộng 518 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động 12 tháng. Bốn cơ sở tại các phường Cái Khế, Tân An, Vị Thanh và Vĩnh Châu được xác định hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép. Trong đó, 3 cơ sở tại Cái Khế, Vị Thanh và Vĩnh Châu sử dụng người không có chứng chỉ hành nghề hoặc đang trong thời gian bị thu hồi, đình chỉ chứng chỉ hành nghề. Riêng cơ sở tại đường 3/2, phường Tân An bị xác định có người hành nghề đăng ký tại nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng thời gian, với tổng thời gian làm ngoài giờ vượt quy định. Sau khi ban hành quyết định xử phạt, Sở Y tế đã có các văn bản nhắc nhở việc chấp hành quyết định đình chỉ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng tiếp tục nhận phản ánh về việc một số cơ sở có dấu hiệu hoạt động trong thời gian bị đình chỉ. Ngày 26/6, đoàn công tác kiểm tra lại phát hiện vi phạm.