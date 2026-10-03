Xã Liên Minh đưa kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ về cơ sở

Trung tâm có chức năng tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thực hành kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cho cán bộ, người dân; qua đó góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa và trách nhiệm của cộng đồng.

Hoạt động tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại xã Liên Minh ngày 3-10. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Tại hội nghị ra mắt Trung tâm ngày 3-10, Chủ tịch UBND xã Liên Minh Nguyễn Quý Mạnh khẳng định công tác PCCC và CNCH gắn trực tiếp với việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

Ông yêu cầu Trung tâm chú trọng nâng cao ý thức chủ động phòng cháy, chữa cháy tại mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu dân cư. “Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH giữ vai trò nòng cốt khi xảy ra sự cố, song phòng ngừa phải được thực hiện ngay tại cơ sở”, ông nêu rõ.

Chủ tịch UBND xã Liên Minh Nguyễn Quý Mạnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đào Thắm

Theo Đề án của Công an xã Liên Minh, Trung tâm được thành lập để người dân được trang bị kiến thức pháp luật, nhận diện nguy cơ cháy, nổ và thực hành những kỹ năng cần thiết như sử dụng phương tiện chữa cháy, báo cháy, thoát nạn, xử lý tình huống ban đầu.

Vì vậy, hoạt động của Trung tâm được tổ chức gắn với thực hành. Người tham gia được tiếp cận phương tiện, thiết bị chuyên dụng, rải vòi, phun nước chữa cháy và thực hành sử dụng trang thiết bị PCCC, CNCH dưới sự hướng dẫn của lực lượng chuyên môn.

Từ yêu cầu đó, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quý Mạnh đề nghị Công an xã phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 24 (Công an Thành phố Hà Nội) duy trì các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn theo từng nhóm đối tượng; trong đó chú trọng học sinh, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Các ban, ngành, đoàn thể, thôn, cơ quan, đơn vị cùng tham gia đưa kiến thức PCCC, CNCH đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân.

Theo ông, Trung tâm chỉ phát huy hiệu quả khi hoạt động thường xuyên, thiết thực và gắn với nhu cầu thực tế của người dân. Khi mỗi người biết nhận diện nguy cơ, báo cháy, thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy, khả năng xử lý sự cố tại chỗ sẽ được nâng lên trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Tiến Toàn và Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quý Mạnh biểu dương đóng góp của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Ảnh: Đào Thắm

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4-10, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quý Mạnh ghi nhận những đóng góp của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân.