Nhiều hoạt động 'Gần dân nhất' kỷ niệm Ngày truyền thống

Thông qua chuỗi hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, sát cánh cùng nhân dân, những người lính cứu hỏa nơi đây một lần nữa tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, khẳng định hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Lan tỏa kỹ năng sinh tồn

Thượng tá Lê Quang Chính, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết thấm nhuần phương châm “phòng ngừa là chính”, công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho học sinh các cấp học luôn được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đặc biệt coi trọng. Hàng loạt chương trình thực tế, sinh động đã được triển khai liên tiếp trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua.

Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tuyên truyền, thực hành kỹ năng chữa cháy, CNCH và phòng, chống đuối nước tại Trường THPT Kon Tum.

Tiêu biểu như ngày 29/9, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4 đã phối hợp cùng Trường THPT Kon Tum (phường Kon Tum) tổ chức chương trình tuyên truyền, thực hành kỹ năng chữa cháy, CNCH và phòng, chống đuối nước, thu hút hơn 1.600 cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia.

Tại sự kiện này, các em không chỉ được tiếp thu những kiến thức nền tảng về kỹ năng sinh tồn, cách thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn, mà còn được nhận 200 tờ rơi trực quan. Ngay sau đó, chương trình thực tập phương án chữa cháy và CNCH phối hợp với lực lượng tại chỗ diễn ra thành công tốt đẹp, giúp nhà trường nâng cao năng lực ứng phó tình huống bất ngờ.

Cũng trong ngày 29/9, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Hỗ trợ Thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ngãi, chương trình tập huấn phòng, chống đuối nước gắn với Giải bơi “Đường đua xanh” đã diễn ra sôi nổi. Tại chương trình, Cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH không chỉ trực tiếp hướng dẫn kỹ năng nhận biết nguy cơ, cách sử dụng áo phao và tự cứu hộ an toàn mà còn đảm nhận vai trò trọng tài, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các em học sinh tham gia tranh tài.

Hướng dẫn kỹ năng chữa cháy cho học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, phường Kon Tum.

Chi đoàn Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4 trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, phường Kon Tum.

Trước đó, ngày 28/9, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4 cũng đã phối hợp với Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (phường Kon Tum) tổ chức tuyên truyền cho 1.100 học sinh, giáo viên. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Chi đoàn Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4 đã trao 2 phần quà “Tiếp lửa tri thức” trị giá 2 triệu đồng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cử chỉ ấm áp ấy minh chứng sinh động cho tinh thần “Gần dân nhất”, biến những bài học lý thuyết thành tình cảm sẻ chia sâu sắc giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tuyên truyền tại chương trình tập huấn phòng, chống đuối nước gắn với Giải bơi “Đường đua xanh”.

Gần đây nhất, ngày 2/10, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH năm 2026. Hội thao năm nay thu hút sự tham gia của hơn 400 vận động viên đến từ 29 đội tuyển, bao gồm 20 đội PCCC và CNCH chuyên ngành, cơ sở và 9 đội lực lượng dân phòng thuộc 9 phường trên địa bàn tỉnh.

Mở đầu chương trình là hoạt động diễu hành biểu dương lực lượng, phương tiện PCCC và CNCH hiện đại, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH.

Tiếp đó, các vận động viên đã sôi nổi tranh tài ở 2 nội dung thi đấu thực tiễn gồm: đội hình 100m vượt chướng ngại vật, cứu người, chữa cháy và đội hình 4 x 100m chạy tiếp sức, cứu người, cứu tài sản, chữa cháy.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC và CNCH thời gian qua.

Thiếu tướng Hồ Song Ân nhấn mạnh, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng PCCC và CNCH cần thường xuyên rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, thể lực, kỹ năng xử lý tình huống cũng như khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến; qua đó chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó và xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Bảo đảm an toàn tại khu vực đông dân cư

Không chỉ dừng lại ở học đường, công tác bảo đảm an toàn PCCC tại các khu vực tập trung đông người, chợ truyền thống - nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ - cũng được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đặc biệt quan tâm.

Ngày 25/9, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 5 đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn an toàn PCCC tại chợ và các khu dân cư trên địa bàn xã Bờ Y. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH đã trực tiếp kiểm tra, nhắc nhở Ban quản lý chợ cùng các hộ tiểu thương về nguy cơ từ nguồn điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt. Tiểu thương được khuyến cáo không câu mắc điện tùy tiện, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không lấn chiếm lối thoát nạn, đồng thời chủ động trang bị bình chữa cháy xách tay và nắm vững cách sử dụng.

Tương tự tại các chợ trên địa bàn xã Vạn Tường, thông qua phong trào “Chợ an toàn - Tiểu thương chủ động - Người dân bình an!”, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều nội dung thiết thực, như tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH; phát tờ rơi tuyên truyền tại các chợ trên địa bàn xã.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền và phát tờ rơi về PCCC cho các tiểu thương.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, người dân và tiểu thương được hướng dẫn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; sử dụng điện, gas, bếp, nguồn lửa, nguồn nhiệt đúng quy định, bảo đảm an toàn; thường xuyên tự kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp thời các nguy cơ mất an toàn.

Đáng chú ý, các tiểu thương được khuyến cáo không câu mắc, đấu nối điện tùy tiện; không sử dụng thiết bị điện không bảo đảm an toàn; không để hàng hóa, vật dụng che chắn lối đi, lối thoát nạn. Đồng thời chủ động trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, đặc biệt là bình chữa cháy xách tay; nắm vững cách sử dụng để xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Khi phát hiện cháy, cần bình tĩnh báo động cho mọi người xung quanh, nhanh chóng thoát nạn, gọi ngay số 114 để báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; đồng thời tổ chức chữa cháy ban đầu khi có đủ điều kiện và bảo đảm an toàn.

Chủ động phương án ứng phó trong cao điểm mưa lũ

Song song với các hoạt động tuyên truyền hướng về cơ sở, công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi duy trì nghiêm ngặt ở mức cao nhất. Nhận định tình hình thời tiết diễn biến phức tạp với cao điểm mùa mưa lũ đang cận kề, đơn vị đã tăng cường rà soát toàn diện các điều kiện phục vụ chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH đã tập trung tổng kiểm tra tình trạng kỹ thuật, khả năng khởi động, vận hành, mức nhiên liệu của hệ thống xe chữa cháy và các trang thiết bị chuyên dụng CNCH. Việc bảo quản, bảo dưỡng phương tiện được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm loại bỏ tuyệt đối các sự cố kỹ thuật, bảo đảm phương tiện luôn ở trạng thái cơ động nhanh, vận hành ổn định, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống khẩn cấp.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tình trạng kỹ thuật của hệ thống xe chữa cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng khuyến cáo người dân, khi có mưa bão lớn, ngập lụt, cần chủ động ngắt cầu dao, aptomat tổng cắt nguồn điện trong khu vực bị ngập nước để tránh nguy cơ rò điện, chập cháy gây thương vong. Người dân tuyệt đối không sử dụng các thiết bị điện khi tay ướt; kê cao nguồn điện, bếp gas, các vật liệu dễ cháy nếu nhà ở có nguy cơ ngập lụt. Đặc biệt, tuyệt đối không qua lại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn khi có lũ quét, nước dâng cao chảy xiết; luôn theo dõi sát các bản tin cảnh báo thiên tai và tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của lực lượng chức năng tại cơ sở.

“Với bản lĩnh thép, kỷ luật nghiêm và tấm lòng vì nhân dân phục vụ, toàn thể cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn khắc ghi lời Bác dạy, cụ thể hóa tinh thần phong trào “Ba Nhất” bằng những hành động thiết thực, hướng về cơ sở, quyết tâm bám sát địa bàn, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, giữ vững bình yên cho quê hương”, Thượng tá Lê Quang Chính, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi, bày tỏ.