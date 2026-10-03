Phát hiện cơ sở photocopy sao chép trái phép 48 sách giáo khoa, giáo trình để bán

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở photocopy phát hiện có dấu hiệu in, sao chép các tài liệu là sách giáo khoa, giáo trình khi chưa được phép. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Mới đây, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa phối hợp Công an phường Cao Lãnh kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh photocopy có hành vi sao chép sách giáo khoa, giáo trình khi chưa được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện cơ sở kinh doanh photocopy trên đường Phạm Hữu Lầu, khu phố Bến Bắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có dấu hiệu in, sao chép các tài liệu là sách giáo khoa, giáo trình khi chưa được phép, có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an phường Cao Lãnh đã tiến hành kiểm tra cơ sở trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Đ.C.T, sinh năm 1980, thường trú tại khu phố Tân Tịch, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, là chủ cơ sở, đang thực hiện việc in ấn, nhân bản 48 tài liệu là sách giáo khoa, giáo trình của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Làm việc với cơ quan Công an, ông Đ.C.T thừa nhận đã in, sao chép 48 tài liệu là sách giáo khoa, giáo trình khi chưa được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép, sau đó bán cho khách hàng có nhu cầu nhằm thu lợi.

Hành vi của ông Đ.C.T đã vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 16, Nghị định số số 341/2025/NĐ-CP ngày 16/12/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan với mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, việc cá nhân, tổ chức tự ý sao chép tác phẩm khi chưa được chủ thể quyền cho phép, nếu không thuộc trường hợp pháp luật cho phép, có thể bị xem xét là hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Việc khách hàng có nhu cầu photocopy tài liệu phục vụ học tập cũng không đồng nghĩa với việc cơ sở kinh doanh được tự ý sao chép toàn bộ sách giáo khoa, giáo trình để kinh doanh hoặc cung cấp cho người khác.

Tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả và các tình tiết cụ thể, hành vi xâm phạm quyền tác giả có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả hoặc bị xem xét xử lý hình sự nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Qua vụ việc, Phòng An ninh chính trị nội bộ đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn, photocopy nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về quyền tác giả; không tự ý sao chép, in ấn, nhân bản sách giáo khoa, sách tham khảo, giáo trình và các tác phẩm được bảo hộ khi chưa có căn cứ về quyền sử dụng hợp pháp.

Đồng thời, các cơ sở cần nâng cao trách nhiệm trong việc kiểm soát nội dung tài liệu khách hàng yêu cầu sao chép; không lưu trữ, phát tán hoặc tiếp tục sử dụng trái phép các bản điện tử, bản scan và bản sao của tác phẩm được bảo hộ.

Người dân, cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng sách, tài liệu học tập cần lựa chọn các nguồn cung cấp hợp pháp; không đặt in, mua bán hoặc phát tán sách giáo khoa, tài liệu có bản quyền từ các nguồn không được phép.

Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu sao chép, in ấn, mua bán hoặc phát tán sách, tài liệu vi phạm pháp luật, người dân cần cung cấp thông tin cho cơ quan Công an, lực lượng Quản lý thị trường hoặc cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xác minh và xử lý.