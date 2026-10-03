Phê chuẩn khởi tố thêm 7 bị can trong vụ khiêng quan tài diễu phố ở Sóc Trăng

Theo đó, 7 bị can gồm: Lý Tuyết Cương (SN 1985), Nguyễn Phúc Thịnh (SN 2001), Huỳnh Thị Diệu (SN 1982), Nguyễn Thái Nguyễn (SN 1985), Đỗ Văn Vũ (SN 1978), Trà Dắt (SN 1991) và Cao Sang (SN 1973).

Các bị can cùng bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Liên quan vụ việc, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can về cùng hành vi, gồm: Nguyễn Hoàng Nhật (SN 1983, ngụ TP Hồ Chí Minh), Phạm Quốc Em, Phạm Văn Lộc, Cổ Minh Đức, Cao Văn Vẹn, Lý Thanh Liêm và Nguyễn Quốc Khải.

Công an đọc Lệnh khởi tố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 4/6/2026, tại trại hòm Nhật Tâm trên đường Lê Duẩn, phường Sóc Trăng, do Nguyễn Hoàng Nhật làm chủ, diễn ra một buổi tiệc sinh nhật. Đây là lần tổ chức sinh nhật thứ 3 của Nhật tại Sóc Trăng nên được đặt tên là “Đám giỗ lần thứ 3”.

Đến cuối buổi tiệc, một nhóm người thực hiện nghi thức “bế quan”, sau đó có người nằm vào quan tài và được nhóm khác khiêng ra đường, vừa di chuyển vừa nhảy múa.

Các bị can cùng bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cơ quan chức năng, việc khiêng quan tài ra đường kéo dài khoảng 3 phút. Nhóm người mặc đồng phục khiêng quan tài chiếm một phần lòng đường, thu hút đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi, quay phim và phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Đáng chú ý, người nằm bên trong quan tài có lúc bật dậy nhảy múa cùng nhóm người bên ngoài, gây mất trật tự và thu hút sự chú ý.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi của những người liên quan có dấu hiệu Gây rối trật tự công cộng, nên tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.