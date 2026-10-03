Tìm thấy 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm Bãi Dinh, Quảng Trị

Ngày 3/10, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc và quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị. Như vậy, tại khu vực Bãi Dinh này, đơn vị đã phát hiện, quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ (trong tháng 9/2026 đã quy tập 10 hài cốt liệt sĩ ở Bãi Dinh).

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở khu vực Bãi Dinh.

Quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở khu vực Bãi Dinh gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng, địa hình phức tạp, nhiều lớp đất đá và hệ thống rễ cây tràm chằng chịt. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 vẫn kiên trì bám địa bàn, tổ chức đào tìm theo từng khu vực, từng lớp đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm, bóc tách cẩn thận nhằm phát hiện hài cốt và các di vật liên quan.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ ở Bãi Dinh.

Qua quá trình tìm kiếm, đơn vị đã phát hiện và cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ, ở độ sâu 1,2 đến 1,4m.

Nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở khu vực Bãi Dinh.

Hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật được tìm thấy ở Bãi Dinh.

Do thời gian chôn cất kéo dài, các hài cốt đã bị phân hủy, nhiều phần xương không còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, những phần xương còn lại cùng các di vật được phát hiện là cơ sở quan trọng phục vụ công tác rà soát, xác minh thông tin và xác định danh tính liệt sĩ. Việc lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN và xác định danh tính sẽ được thực hiện theo quy định.

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ cùng di vật liên quan được đơn vị đưa về để bảo quản, chăm sóc và thờ cúng trang nghiêm theo quy định.

Đón hài cốt liệt sĩ trở về để bảo quản, chăm sóc và hương khói theo quy định.

Việc tìm kiếm, quy tập 13 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh là kết quả của quá trình rà soát, xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm kiên trì, thận trọng của cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1. Kết quả này góp phần thực hiện mục tiêu tỉnh Quảng Trị phấn đấu quy tập 430 hài cốt liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị triển khai.

Với tinh thần “còn thông tin là còn tìm kiếm, còn manh mối là còn lên đường”, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, quy tập, đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.