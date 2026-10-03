Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm giao thông đến hết năm 2026

Theo đó, đợt cao điểm được triển khai kéo dài từ ngày 15-9 đến hết ngày 31-12. Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Bù Gia Mập sẽ tập trung tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn do Công an thành phố giao, đặc biệt là tuyến ĐT760B (đoạn từ cổng chào xã đến trước Thủy điện Đắk Glung) cùng các tuyến đường nội xã khác. Các khu vực trọng điểm được chú trọng bao gồm: khu vực chợ, trường học (đặc biệt là trước cổng Trường THCS và THPT Đắk Mai, thôn Bù Lư).

Lực lượng chức năng sẽ chia làm 4 khung giờ tập trung tuần tra, kiểm soát trong ngày: Từ 6-8h, 10h30-13h30, 16h30-18h và từ 18-22h.

Quá trình thực hiện, Công an xã sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát cơ động, công khai, không lập chốt cố định. Cán bộ làm nhiệm vụ chỉ dừng phương tiện khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm tại vị trí an toàn và thông báo rõ lý do, nội dung kiểm tra.

Trong đợt này, lực lượng Công an xã sẽ tập trung nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm phổ biến như: Không đội mũ bảo hiểm theo quy định; chở quá số người quy định, chở hàng hóa cồng kềnh, quá kích thước; dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định (đặc biệt trước cổng trường, khu vực chợ); điều khiển xe lạng lách, đánh võng, bốc đầu (xe một bánh); người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định…