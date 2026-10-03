24 'quái xế' bị CSGT Hà Nội xử lý trong đêm

Tối 2/10, các tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm soát trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn các phường Cầu Giấy, Xuân Phương và Từ Liêm.

Các tuyến được tập trung kiểm soát gồm Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô... Đây là những khu vực có lưu lượng xe lớn, đặc biệt vào buổi tối.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT tập trung kiểm tra nhóm thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe gắn máy có các biểu hiện vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, lạng lách, đánh võng hoặc tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính phương tiện.

Một trong số đó là N.V.V. (19 tuổi, trú tại Hà Nội), điều khiển chiếc xe đã độ pô, phát ra tiếng lớn. Qua kiểm tra, CSGT phát hiện biển kiểm soát gắn trên xe là biển giả, người điều khiển không có giấy phép lái xe.

Một trường hợp khác là Đ.T.N.D., học sinh lớp 12. Chưa đủ tuổi lái mô tô nhưng D. vẫn chở thêm hai người và không đội mũ bảo hiểm. Điều đáng nói là trên xe lúc đó có 6 mũ bảo hiểm nhưng cả ba người đều không sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản đối với D., mời phụ huynh đến làm việc để xác minh việc giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Trong quá trình tuần tra, CSGT cũng phát hiện, xử lý một nam thanh niên sử dụng khẩu trang che biển kiểm soát.

Cũng trong tối 2/10, ực lượng chức năng đo nồng độ cồn và kiểm tra chất ma túy đối với nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Thượng tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, cho biết đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là vào thời điểm cuối tuần, nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo Thượng tá Chiến, các tổ công tác tập trung xử lý những lỗi thường gặp ở nhóm thanh thiếu niên như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng và tự ý thay đổi đặc tính phương tiện.

Từ 21h ngày 2/10 đến 0h30 ngày 3/10, các tổ công tác đã phát hiện và xử lý 24 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm giao thông. Trong số này có 15 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 5 trường hợp chở quá số người quy định, 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp sử dụng xe có biển kiểm soát nghi là giả, 1 trường hợp tự ý thay đổi đặc tính của xe bằng cách độ pô.