Phát huy giá trị 'địa chỉ đỏ'

Công viên Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Ngũ Hành Sơn nối dài thêm “địa chỉ đỏ” trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Ảnh: NGỌC HÀ

Công trình Công viên Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Ngũ Hành Sơn được khởi công ngày 21/10/2025 với tổng kinh phí đầu tư hơn 26 tỷ đồng, tọa lạc trên đường Phạm Hữu Nhật, dưới chân núi Thổ Sơn, trong khuôn viên Danh thắng quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn. Công viên có diện tích 8.965m2, gồm khu tưởng niệm, tháp chuông và bia ghi danh 2.081 liệt sĩ cùng 601 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Các hạng mục được thiết kế theo hướng bền vững, hài hòa với cảnh quan văn hóa khu vực và hoàn thành đúng dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tưởng niệm, công trình được kỳ vọng trở thành không gian văn hóa tâm linh, góp phần kết nối những giá trị lịch sử, văn hóa trên vùng đất Ngũ Hành Sơn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngũ Hành Sơn Mai Thị Ánh Hồng cho biết, Công viên Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Ngũ Hành Sơn sẽ là một “địa chỉ đỏ”, nơi các thế hệ hôm nay và mai sau tìm về tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với quê hương.

Địa phương sẽ thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc, tôn tạo công trình; bảo đảm công viên luôn trang nghiêm, sạch đẹp, là nơi người dân, du khách đến dâng hương, tưởng niệm. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền để công trình trở thành điểm đến giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử và văn hóa.

Nếu Công viên Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ là công trình mới, thì Khu căn cứ cách mạng K20 là một trong những chứng tích lịch sử tiêu biểu của vùng đất Ngũ Hành Sơn.

Khu Di tích lịch sử cách mạng K20 là tên gọi do Quận ủy Quận III đặt để làm mật hiệu liên lạc thời chống Mỹ. Trong những năm tháng chiến tranh, hầu hết gia đình ở Đa Mặn đều có hầm bí mật để nuôi giấu cán bộ. Những căn hầm, chiến hào và hiện vật còn lại hôm nay trở thành những “nhân chứng” đặc biệt của lịch sử. Qua mỗi câu chuyện, mỗi hiện vật, thế hệ trẻ có thể hình dung rõ hơn về sự hy sinh, lòng quả cảm và sự chở che của người dân địa phương đối với cách mạng.

Công viên Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Ngũ Hành Sơn nối dài thêm “địa chỉ đỏ” trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Ảnh: NGỌC HÀ

Năm 2010, Di tích Khu căn cứ cách mạng K20 được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia. UBND thành phố Đà Nẵng đầu tư hơn 36 tỷ đồng để bảo tồn, tôn tạo, di tích, trong đó phục hồi một số hầm công sự, đưa vào khai thác du lịch.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Ngũ Hành Sơn cho biết, từ đầu năm đến nay, khu di tích đã tiếp đón, phục vụ miễn phí 17.490 lượt khách đến tham quan, học tập và nghiên cứu. Công tác hướng dẫn, giới thiệu về lịch sử, truyền thống cách mạng được thực hiện nghiêm túc; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống và phát huy giá trị của di tích.

Phát huy “địa chỉ đỏ” không chỉ dừng ở việc giữ gìn di tích mà còn phải đưa các giá trị lịch sử vào đời sống đương đại. Những hoạt động về nguồn, dâng hương, giao lưu với nhân chứng, tham quan nhà truyền thống đang góp phần làm cho lịch sử trở nên gần gũi, sinh động hơn; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay.

Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn Nguyễn Hòa nói, Công viên Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Ngũ Hành Sơn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nối dài thêm “địa chỉ đỏ” trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Công trình sẽ được địa phương phát huy giá trị theo hướng kết nối với Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Đây cũng là hướng đi để các “địa chỉ đỏ” không chỉ là nơi tưởng niệm mà trở thành những điểm đến văn hóa, giáo dục có sức lan tỏa. Khi được kết nối với danh thắng, di tích, làng nghề và các không gian văn hóa trên địa bàn, những giá trị lịch sử của Ngũ Hành Sơn sẽ vừa bảo tồn ký ức, vừa phục vụ nhu cầu tìm hiểu lịch sử, văn hóa của người dân và du khách.