Paris Hilton đau lòng tiễn biệt Presley Gerber

Paris Hilton không giấu được sự đau lòng khi lên tiếng tiễn biệt người bạn lâu năm Presley Gerber sau khi anh qua đời ở tuổi 27. Nữ người mẫu kiêm diễn viên gọi Presley Gerber là một tâm hồn đẹp và cho biết cô vẫn chưa thể tin những gì xảy ra là sự thật.

Trên Instagram, Paris Hilton đăng lại bức ảnh chụp cùng Presley Gerber và viết: “Tôi hoàn toàn đau lòng. Tôi vẫn không thể tin đây là sự thật”.

Paris Hilton không giấu được sự đau lòng khi lên tiếng tiễn biệt người bạn lâu năm Presley Gerber.

“Presley, bạn là một tâm hồn thật đẹp. Ngọt ngào, nhạy cảm, tử tế và chân thành. Tôi rất quan tâm đến bạn và sẽ nhớ bạn nhiều hơn những gì ngôn từ có thể diễn tả”, Paris Hilton chia sẻ.

Nữ ngôi sao cũng hồi tưởng về tình bạn lâu năm với Presley Gerber, con trai duy nhất của siêu mẫu Cindy Crawford. Paris Hilton cho biết cô sẽ “luôn trân trọng những kỷ niệm mà chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ - những tiếng cười, những cuộc trò chuyện và đơn giản là khoảng thời gian được ở bên nhau”.

“Bạn có một trái tim rất dịu dàng và ở bạn có điều gì đó đặc biệt mà bất kỳ ai may mắn được biết bạn đều có thể cảm nhận được. Tôi hy vọng bạn biết mình được yêu thương sâu sắc đến nhường nào và có bao nhiêu người quan tâm đến bạn”, cô viết.

Paris Hilton gửi lời chia buồn đến gia đình Presley Gerber trong thời điểm mất mát: “Trái tim tôi hướng về toàn thể gia đình bạn trong khoảng thời gian không thể tưởng tượng nổi này. Hãy yên nghỉ nhé, người bạn của tôi. Yêu bạn mãi mãi. Bạn sẽ được nhớ đến vô cùng”.

Paris Hilton và Presley Gerber từng nhiều lần gặp gỡ tại các sự kiện dành cho giới thượng lưu ở Los Angeles. Presley Gerber từng tham dự sinh nhật lần thứ 39 của Paris Hilton vào tháng 2/2020. Tháng 1 vừa qua, anh cũng có mặt tại buổi công chiếu Infinite Icon: A Visual Memoir của Paris Hilton, chỉ khoảng 8 tháng trước khi qua đời.

Paris Hilton và Presley Gerber từng nhiều lần gặp gỡ tại các sự kiện dành cho giới thượng lưu ở Los Angeles.

Presley Gerber - người có thời gian dài vật lộn với chứng nghiện qua đời tại một cơ sở cai nghiện vào chủ nhật. Tại thời điểm hiện tại, quá trình khám nghiệm tử thi vẫn chưa hoàn tất nên nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết chưa được công bố.

Là con trai của Cindy Crawford - Presley Gerber sớm bước chân vào làng thời trang khi ký hợp đồng với IMG Models ở tuổi 15. Tuy nhiên, anh cũng từng trở thành tâm điểm chú ý bởi những vấn đề liên quan đến việc lạm dụng chất gây nghiện và sức khỏe tinh thần.

Năm 2019, Presley Gerber bị bắt vì lái xe dưới ảnh hưởng của chất kích thích sau khi bị cảnh sát yêu cầu dừng xe vì chạy quá tốc độ tại Beverly Hills, California. Anh nhận tội không tranh chấp đối với cáo buộc nhẹ, sau đó bị tuyên 3 năm quản chế, lao động công ích và phải tham gia chương trình giáo dục về lái xe dưới ảnh hưởng.

Trước đó, em gái anh là người mẫu Kaia Gerber từng thẳng thắn chia sẻ về cuộc chiến với chứng nghiện của anh trai. “Khi một chuyện như vậy xảy ra trong gia đình, nó giống như khiến tất cả mọi người cùng đối diện với sự thật. Chúng tôi có một người thầy tuyệt đối, đó là anh trai tôi, người nói rằng: ‘Tôi sẽ sống rất thật với mọi người’. Có những điều bạn chỉ có thể che giấu với thế giới đến một mức nhất định”, Kaia nói với Vogue.

Cô cũng cho rằng việc cố gắng che giấu vấn đề đôi khi có thể khiến người trong cuộc cảm thấy gia đình đang xấu hổ về họ: “Cố gắng đè nén một điều gì đó chỉ khiến người ấy cảm thấy bạn đang xấu hổ về họ”.