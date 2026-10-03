Khán giả phản ứng khi Phương Mỹ Chi 'đám cưới' với chàng trai hơn 9 tuổi

Phương Mỹ Chi là một trong những giọng ca trẻ nổi bật của làng nhạc Việt, ghi dấu ấn với màu sắc âm nhạc mang đậm chất dân gian nhưng được làm mới qua cách thể hiện hiện đại. Ở tuổi 23, nữ ca sĩ ngày càng cho thấy sự trưởng thành trong âm nhạc và liên tục mang đến những dự án được khán giả quan tâm.

Tối 3/10, đêm nhạc của Phương Mỹ Chi chính thức diễn ra sau thời gian được khán giả mong chờ. Bên cạnh những màn trình diễn được đầu tư, tiết mục kết hợp giữa nữ ca sĩ và diễn viên Bảo Định nhanh chóng trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định làm "đám cưới" trên sân khấu, khán giả thích thú. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Molistar)

Trong tiết mục này, Phương Mỹ Chi và Bảo Định cùng tái hiện cảnh "đám cưới" từng xuất hiện trong MV Thiên Đường Với Người Thương. Cả hai xuất hiện trên sân khấu trong không khí vui tươi, lần lượt thể hiện những khoảnh khắc tình cảm, khiến khán giả có mặt tại đêm nhạc không khỏi thích thú.

Ngay khi màn kết hợp diễn ra, đông đảo người hâm mộ liên tục reo hò, cổ vũ. Những tương tác tự nhiên giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định càng khiến không khí tại sân khấu trở nên sôi động.

Đặc biệt, sau khi tiết mục kết thúc, một bộ phận khán giả còn đồng loạt có phản ứng là hô lớn: "Hôn đi". Trước sự cổ vũ nhiệt tình này, Phương Mỹ Chi và Bảo Định được cho là không khỏi "đỏ mặt", tạo nên khoảnh khắc vui vẻ khiến người xem càng thêm phấn khích.

Không lâu sau khi đêm nhạc diễn ra, những đoạn clip ghi lại màn "đám cưới" của Phương Mỹ Chi và Bảo Định nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước màn kết hợp đặc biệt của cả hai. Một số ý kiến dành lời khen cho sự ăn ý, tự nhiên và đáng yêu của Phương Mỹ Chi cùng bạn diễn.

Không ít người còn mong muốn cả hai sẽ tiếp tục có thêm những màn kết hợp trong tương lai. Với nhiều khán giả, sự xuất hiện của Bảo Định bên cạnh Phương Mỹ Chi không chỉ tạo thêm màu sắc cho tiết mục mà còn góp phần mang đến những khoảnh khắc giải trí thú vị cho đêm nhạc.

Màn tái hiện "đám cưới" vì thế được xem là một trong những điểm nhấn đáng nhớ của chương trình. Sự hưởng ứng trực tiếp từ khán giả tại sân khấu cùng những phản ứng tích cực trên mạng xã hội cho thấy màn kết hợp này đã để lại dấu ấn nhất định trong đêm nhạc của Phương Mỹ Chi.

Khán giả phản ứng thích thú trước tiết mục "đám cưới" của Phương Mỹ Chi bên chàng trai hơn 9 tuổi. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok @thaonguyenzwbk)

Phương Mỹ Chi và Bảo Định vốn có mối quan hệ thân thiết thông qua những lần đồng hành trong các sản phẩm nghệ thuật. Trước khi cùng tái hiện cảnh "đám cưới" trên sân khấu tối 3/10, cả hai từng có màn kết hợp trong MV Thiên Đường Với Người Thương.

Sự xuất hiện của Bảo Định trong dự án cũng tạo được sự chú ý khi anh đảm nhận vai "chú rể" của Phương Mỹ Chi trong câu chuyện được xây dựng bằng âm nhạc.

Trong quá trình quảng bá và thực hiện các hoạt động liên quan đến dự án, Phương Mỹ Chi và Bảo Định cho thấy sự phối hợp khá tự nhiên. Cả hai thường xuyên có những khoảnh khắc tương tác vui vẻ, qua đó tạo cảm giác gần gũi khi xuất hiện cùng nhau.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định kết hợp ăn ý.

Bảo Định hơn Phương Mỹ Chi 9 tuổi và hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Trong khi đó, Phương Mỹ Chi tập trung phát triển sự nghiệp ca hát và xây dựng màu sắc riêng trong âm nhạc. Dù hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau, cả hai vẫn có sự kết nối qua dự án chung cũng như dành sự quan tâm, ủng hộ nhau trong nghệ thuật.

Chính sự ăn ý trong lần kết hợp trước đã giúp màn tái xuất trên sân khấu đêm 3/10 nhận được nhiều sự chú ý. Đặc biệt, việc tái hiện cảnh "đám cưới" từ MV Thiên Đường Với Người Thương khiến khán giả có cảm giác như được chứng kiến một câu chuyện được nối dài từ sản phẩm âm nhạc lên sân khấu trực tiếp.

Sau đêm nhạc, nhiều khán giả tiếp tục để lại bình luận mong Phương Mỹ Chi và Bảo Định có thêm những dự án chung. Những phản ứng này phần nào cho thấy sự quan tâm của công chúng dành cho màn kết hợp giữa nữ ca sĩ trẻ và nam diễn viên hơn 9 tuổi.

Khán giả trông chờ Phương Mỹ Chi và Bảo Định tiếp tục có duyên kết hợp trong tương lai gần.