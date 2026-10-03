Phạm Hoàng Thu Uyên nói về danh xưng 'hoa hậu'

Phạm Hoàng Thu Uyên trải lòng về danh xưng “hoa hậu”

Đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026 - Thu Uyên nhớ đến Camille Schrier, người đăng quang Hoa hậu bang Virginia năm 2019. Schrier khi đó có bằng cử nhân hóa sinh và sinh học hệ thống. Trong phần thi tài năng, cô không hát, múa hay biểu diễn nhạc cụ mà thực hiện một thí nghiệm hóa học trên sân khấu.

Hình ảnh một người đẹp đưa lĩnh vực mình yêu thích vào cuộc thi khiến Thu Uyên chú ý.

“Không cần trở thành một hình mẫu khác, vẫn mang theo tri thức, cá tính và những điều mình tin tưởng”, Thu Uyên nói.

Theo người đẹp, câu chuyện ấy khiến cô nhận ra sân khấu sắc đẹp có thể là nơi một cô gái thể hiện con người thật, thay vì chỉ đáp ứng những kỳ vọng quen thuộc về một hoa hậu.

Trước khi được biết đến qua các cuộc thi sắc đẹp, Thu Uyên tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh và làm việc trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sắc đẹp. Cô từng vào Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, sau đó giành Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024.

Hồi tháng 7.2026, Phạm Hoàng Thu Uyên được công bố là thí sinh đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Earth 2026, cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Philippines.

Qua mỗi cuộc thi, người đẹp 9X quê Hải Phòng có thêm trải nghiệm về sân khấu, truyền thông và cách công chúng nhìn nhận một người đẹp. Cô cũng đối diện với những kỳ vọng và định kiến đi cùng danh xưng hoa hậu.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Thu Uyên cho rằng những điều không như ý cũng là một phần của hành trình. “Tôi nghĩ mình vẫn có quyền tự hào về lý do mình bắt đầu, những gì mình đã cố gắng và điều mình muốn chứng minh”, cô nói.

Với Thu Uyên, danh xưng hoa hậu vì thế không chỉ được tạo nên từ một chiếc vương miện hay kết quả của một cuộc thi. Điều quan trọng hơn là mỗi người đẹp hiểu mình muốn trở thành ai và sử dụng sự chú ý của công chúng cho điều gì.

Trong loạt ảnh mới, Thu Uyên chọn kể lại câu chuyện cá nhân thay vì tập trung vào các danh hiệu. Cô nhắc về khoảnh khắc từng khiến mình thay đổi cách nhìn về hai chữ “hoa hậu” - từ một danh xưng mang nhiều khuôn mẫu thành một hành trình mà mỗi người có thể lựa chọn cách thể hiện dấu ấn riêng.

Phạm Hoàng Thu Uyên tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, hiện làm việc trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sắc đẹp. Cô từng đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, nhận học bổng từ các trường đại học ở Pháp, Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời là đại biểu Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2021.