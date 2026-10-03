Phương Mỹ Chi báo có tin vui sau đám cưới với chàng trai 32 tuổi

Tối 3/10, Phương Mỹ Chi mang nhạc hội Dân Chơi Dân Ca đến với khoảng 5.000 khán giả. Không chỉ gây chú ý bởi quy mô đầu tư, nữ ca sĩ còn tạo nên một trong những khoảnh khắc được bàn luận nhiều nhất đêm diễn khi cùng Bảo Định tái hiện một đám cưới mang đậm văn hóa Khmer.

Trên sân khấu, Phương Mỹ Chi và Bảo Định xuất hiện trong không gian được dàn dựng theo cảm hứng từ MV Thiên Đường Với Người Thương. Cả hai cùng hóa thân vào hình ảnh cô dâu, chú rể, tái hiện những nghi thức và khoảnh khắc tình cảm của một đám cưới Khmer.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định đám cưới trên sân khấu Dân chơi dân ca.

Màn kết hợp nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả bên dưới. Những tương tác tự nhiên, gần gũi giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định liên tục nhận được tiếng reo hò, cổ vũ từ hàng nghìn người có mặt tại đêm nhạc.

Không đơn thuần là một tiết mục kết hợp, màn trình diễn còn được xem như điểm nhấn giúp Phương Mỹ Chi tiếp tục phát huy hướng đi đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào âm nhạc đương đại. Trong không gian sân khấu hiện đại, những hình ảnh quen thuộc của văn hóa Khmer được tái hiện theo cách trẻ trung, tạo nên sự giao thoa giữa yếu tố truyền thống và tinh thần giải trí dành cho khán giả trẻ.

Phương Mỹ Chi xuất hiện đầy xinh đẹp trong ca khúc đình đám.

Đáng chú ý, loạt khoảnh khắc Phương Mỹ Chi và Bảo Định cùng "nên duyên" trên sân khấu nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Hình ảnh cả hai đứng cạnh nhau trong bối cảnh đám cưới khiến nhiều khán giả thích thú, đồng thời dành sự quan tâm cho những tương tác giữa hai nghệ sĩ trẻ.

Từ những màn tung hứng trên sân khấu, không ít khán giả tiếp tục "đẩy thuyền" Phương Mỹ Chi và Bảo Định. Dù đây là một phần của màn trình diễn được dàn dựng theo câu chuyện trong Thiên Đường Với Người Thương, hiệu ứng từ khoảnh khắc này cho thấy sức hút của những màn kết hợp có yếu tố câu chuyện và tương tác trực tiếp với khán giả.

Đây là lần đầu tiên Phương Mỹ Chi và Bảo Định cùng xuất hiện trên sân khấu để biểu diễn ca khúc.

Không để cảm xúc của đêm nhạc dừng lại ở sân khấu, Phương Mỹ Chi tiếp tục mang đến một thông tin đáng chú ý vào cuối chương trình. Nữ ca sĩ xác nhận Dân Chơi Dân Ca sẽ có Day 2 tại Hà Nội vào ngày 7/11.

Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, đặc biệt là khán giả khu vực phía Bắc. Sau đêm diễn đầu tiên, việc tiếp tục đưa Dân Chơi Dân Ca đến Hà Nội được kỳ vọng sẽ mở rộng hơn nữa không gian âm nhạc mà Phương Mỹ Chi đang theo đuổi.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định sẽ tiếp tục có đám cưới tại Hà Nội trong thời gian tới.

Với Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi không chỉ xây dựng một đêm nhạc dựa trên những ca khúc quen thuộc mà còn đặt âm nhạc trong mối liên hệ với văn hóa, hình ảnh và câu chuyện. Màn "đám cưới" cùng Bảo Định là một trong những khoảnh khắc tạo hiệu ứng rõ nét tại đêm diễn 3/10, trong khi thông báo về Day 2 tiếp tục mở ra chặng tiếp theo cho dự án của nữ ca sĩ tại Hà Nội.