Nhà thiết kế Việt Nam đưa nét đẹp xứ Huế lên sàn diễn thời trang Pháp

NTK Nguyễn Phúc Tuấn vừa trình làng bộ sưu tập “Numéro 6: Vũ khúc cố đô” trong khuôn khổ Paris Fashion Week (Tuần lễ Thời trang Xuân Hè 2027). Chương trình diễn ra trong không gian mang kiến trúc Pháp cổ điển.

31 thiết kế được Nguyễn Phúc Tuấn ấp ủ gần 2 năm, lấy lụa tơ tằm Bảo Lộc làm nền và được đính kết hoàn toàn bằng tay. Các thiết kế lần lượt xuất hiện theo 3 chương: Khởi vũ, Chính vũ, Quang vũ.

“Mưa Huế” là mạch cảm hứng quen thuộc trong thiết kế của Nguyễn Phúc Tuấn. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ của anh với những buổi tan học đạp xe quanh Đại Nội, bãi cỏ lau đung đưa hai bờ sông Hương, đàn chuồn chuồn bay thấp khi giông kéo đến...

“Cơn mưa là tuổi thơ của tôi, và cũng là cách tôi tự gột rửa mình sau những năm tháng nhiều áp lực”, NTK Nguyễn Phúc Tuấn chia sẻ.

Mở màn là chiếc áo dài cách tân màu trắng với phần cổ cao đắp hoa nổi, thân áo phủ cườm li ti.

Một điểm nhấn của bộ sưu tập là thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc áo mưa của mẹ. Phom đầm xòe phồng như tấm áo mưa căng gió, sắc tối trọn vẹn và những hạt cườm như giọt nước văng lên vì thế không mang nỗi buồn, mà mang cảm giác được chở che.

“Merci Paris” là thiết kế tốn nhiều công sức nhất. Chiếc áo yếm truyền thống đậm chất Việt được phát triển thành cấu trúc đầm dạ hội cổ yếm, phủ kín kim sa vàng như một cơn mưa nắng.

Trên vạt tà dài, bốn công trình biểu tượng gồm tháp Eiffel, Château de Versailles, cầu Trường Tiền và chùa Thiên Mụ được ký họa bằng pha lê và kim sa, hiện lên giữa một “cơn mưa vàng”.

Theo tiết lộ từ NTK, các nghệ nhân mất khoảng hai tháng đính kết thủ công để bề mặt lấp lánh như những công trình đang hiện ra dưới mưa. Anh muốn gửi gắm là lời cảm ơn tới hai vùng đất đã cùng nhau tạo nên mình.

Khép lại đêm diễn là chiếc váy cưới taffeta tơ tằm Bảo Lộc. Phom váy xếp tầng tạo độ phồng tự nhiên, kết hợp corset ôm eo, gợi những áng mây trắng thanh khiết trôi giữa nền trời xanh sau giông bão.

Nguyễn Phúc Tuấn cho biết anh tiếp cận thời trang bằng tư duy của người “dựng công trình”. Tỷ lệ đi trước hoa văn, cấu trúc đi trước trang trí, khoảng trống cũng là một phần của thiết kế. NTK kết hợp kỹ thuật dựng phom của thời trang Pháp với độ mềm của lụa Việt. Bộ sưu tập được trưng bày trong hai ngày 2-3/10 tại showroom khách sạn Le Meurice Paris, Pháp.

Nguyễn Phúc Tuấn là NTK trẻ đang nhận được nhiều chú ý của khán giả. Xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc triều Nguyễn, tốt nghiệp kiến trúc sư và từng đỗ Á khoa Đại học Nghệ thuật Huế, Nguyễn Phúc Tuấn mang trong mình nền tảng thẩm mỹ đặc biệt, hòa quyện kiến trúc, văn hóa Huế và phong cách Đông Tây. Các thiết kế của anh từng được Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà và các hoa hậu đình đám như Bảo Ngọc, Hương Giang, Emoura Phạm lựa chọn.