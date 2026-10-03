Tuyên bố của vợ kém 37 tuổi về nghệ sĩ Quang Minh sau 3 tuần không ở cùng nhau

Nghệ sĩ Quang Minh là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt, được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn cùng hành trình hoạt động nghệ thuật lâu năm. Ở tuổi ngoài 60, nam nghệ sĩ vẫn duy trì công việc và thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ.

Mới đây, Quang Minh bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi hội ngộ bên vợ trẻ Tăng Khánh Chi và con trai sau khoảng 3 tuần lưu diễn tại Mỹ. Trong khoảnh khắc được vợ con đón tại sân bay khi trở về Việt Nam, nam nghệ sĩ không giấu được sự xúc động. Anh vui mừng ôm chầm lấy con sau thời gian hai cha con không có nhiều cơ hội ở bên nhau.

Nghệ sĩ Quang Minh xúc động, hạnh phúc khi con trai ra sân bay đón bố trở về từ Mỹ.

Khoảnh khắc đoàn tụ của gia đình Quang Minh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Sau thời gian sống cách nhau nửa vòng trái đất vì công việc, việc nam nghệ sĩ trở về Việt Nam và được vợ con chờ đón khiến không khí gia đình trở nên ấm áp.

Đáng chú ý, Tăng Khánh Chi còn tiết lộ ông xã đã mua rất nhiều đồ dùng, thực phẩm và những món quà từ Mỹ mang về Việt Nam cho vợ. Sau khoảng thời gian không sống cùng nhau, Quang Minh dường như muốn bù đắp bằng những món quà nhỏ dành cho người thân.

Trước việc chồng mua sắm quá nhiều đồ mang về, Tăng Khánh Chi hài hước tuyên bố: "Có phải mua nhiều đồ về để thỏa cơn OCD sắp xếp không vậy".

Hình ảnh Quang Minh trở về, được vợ con đón tại sân bay cùng những chia sẻ của Tăng Khánh Chi nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự yêu thích trước khoảnh khắc gia đình đoàn tụ, đồng thời ngưỡng mộ niềm hạnh phúc giản dị của cặp đôi sau thời gian dài phải sống xa nhau.

Nhiều khán giả yêu thích, ngưỡng mộ trước hôn nhân hiện tại của nghệ sĩ Quang Minh bên vợ kém 37 tuổi.

Hiện tại, Quang Minh vẫn dành nhiều thời gian cho công việc nghệ thuật. Nam nghệ sĩ duy trì hoạt động tại cả Việt Nam và Mỹ, vì vậy lịch trình thường xuyên có những chuyến đi xa. Việc phải di chuyển giữa hai quốc gia cũng khiến anh có những khoảng thời gian không thể ở cạnh vợ và con trai.

Sau khi trở về Việt Nam, Quang Minh dành thời gian cho gia đình và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường bên vợ con. Những hình ảnh nam nghệ sĩ vui vẻ khi được gặp lại con cho thấy gia đình vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống hiện tại của anh.

Quang Minh và Tăng Khánh Chi công khai mối quan hệ sau thời gian tìm hiểu. Cặp đôi chênh lệch 37 tuổi và có một con trai. Chuyện tình của họ từng nhận được nhiều sự quan tâm bởi khoảng cách tuổi tác, song cả hai vẫn lựa chọn đồng hành cùng nhau.

Trên mạng xã hội, Tăng Khánh Chi thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình. Cô cũng không ngại thể hiện sự hài hước khi nhắc đến ông xã. Trong khi đó, Quang Minh tiếp tục duy trì công việc, dành thời gian cho các dự án nghệ thuật và chăm sóc gia đình.

Nghệ sĩ Quang Minh và vợ hơn kém nhau 37 tuổi.

Dù lịch trình công việc bận rộn, nghệ sĩ Quang Minh vẫn luôn ưu tiên cho gia đình.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ hiện có cuộc sống khá kín tiếng hơn trước. Thay vì xuất hiện dày đặc, anh tập trung vào công việc phù hợp với lịch trình và dành thời gian vun vén tổ ấm. Những khoảnh khắc đoàn tụ như lần trở về Việt Nam mới đây cũng trở thành dịp để Quang Minh và vợ con tận hưởng thời gian bên nhau sau những ngày xa cách.