Thành Long đón tin vui

Bổ Phong Truy Ảnh tiếp tục ghi dấu ấn khi giành giải Phim điện ảnh xuất sắc dành cho khu vực Trung Quốc đại lục tại vòng quốc gia Asian Academy Creative Awards 2026. Thành tích này đến sau khi tác phẩm đạt doanh thu hơn 700 triệu nhân dân tệ tại thị trường Trung Quốc.

Tại Asian Academy Creative Awards 2026, Bổ Phong Truy Ảnh nằm trong nhóm tác phẩm và cá nhân chiến thắng ở vòng quốc gia. Năm nay, giải thưởng lựa chọn 335 tác phẩm và cá nhân đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 39 hạng mục. Các đại diện chiến thắng tại vòng quốc gia sẽ tiếp tục bước vào vòng quốc tế, dự kiến công bố kết quả vào tháng 12 tại Singapore.

Sau thành tích phòng vé hơn 700 triệu nhân dân tệ, phim Thành Long tiếp tục được vinh danh tại giải thưởng châu Á.

Với Bổ Phong Truy Ảnh, giải thưởng là dấu mốc mới sau hành trình đáng chú ý tại phòng vé Trung Quốc. Phim ra mắt ngày 16/8/2025 và nhanh chóng vượt mốc 700 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 98 triệu USD. Trên Douban, tác phẩm hiện nhận 8,2/10 điểm từ hơn 186.000 lượt đánh giá.

Bộ phim do Dương Tử đạo diễn, lấy bối cảnh hiện đại tại Ma Cao và xoay quanh cuộc truy tìm một nhóm tội phạm chuyên nghiệp. Thành Long đảm nhận vai Hoàng Đức Trung, chuyên gia giám sát đã nghỉ hưu. Khi cảnh sát Ma Cao đối mặt với một vụ án liên quan đến nhóm tội phạm công nghệ cao, ông được mời trở lại để hỗ trợ quá trình điều tra.

Thành Long đảm nhận vai Hoàng Đức Trung, chuyên gia giám sát đã nghỉ hưu.

Hoàng Đức Trung sau đó phối hợp cùng những cảnh sát trẻ để truy tìm Phó Long Sinh, nhân vật do Lương Gia Huy thủ vai. Trương Tử Phong đảm nhận vai một nữ cảnh sát trẻ, đồng hành với nhân vật của Thành Long trong hành trình phá án.

Điểm đáng chú ý của Bổ Phong Truy Ảnh là cách bộ phim xây dựng hình tượng Hoàng Đức Trung. Nhân vật không được đặt hoàn toàn vào những màn đối đầu bằng sức mạnh mà dựa nhiều hơn vào kinh nghiệm, khả năng quan sát và kỹ năng truy vết. Kinh nghiệm điều tra của một người từng làm việc lâu năm được đặt cạnh hệ thống giám sát và công nghệ hiện đại.

Cách xây dựng này cũng mang đến một hình ảnh khác của Thành Long trên màn ảnh. Ở tuổi ngoài 70, nam diễn viên vẫn xuất hiện trong một tác phẩm hành động, nhưng nhân vật không dựa chủ yếu vào lợi thế thể lực hay tốc độ. Thay vào đó, kinh nghiệm trở thành yếu tố giúp Hoàng Đức Trung tham gia vào cuộc truy bắt và hỗ trợ các cảnh sát trẻ.

Bổ Phong Truy Ảnh cũng đánh dấu lần thứ hai Thành Long hợp tác với đạo diễn Dương Tử, sau Long Mã Tinh Thần ra mắt năm 2023. Phim được quay chủ yếu tại Ma Cao và hoàn tất ghi hình vào đầu năm 2025.

Bổ Phong Truy Ảnh cũng đánh dấu lần thứ hai Thành Long hợp tác với đạo diễn Dương Tử.

Sau doanh thu hơn 700 triệu nhân dân tệ và mức đánh giá tích cực trên Douban, việc Bổ Phong Truy Ảnh tiếp tục được vinh danh tại Asian Academy Creative Awards trở thành dấu mốc mới của tác phẩm. Với Thành Long, bộ phim cũng cho thấy nam diễn viên tiếp tục khai thác những hình tượng hành động khác biệt, trong đó kinh nghiệm và khả năng điều tra được đặt bên cạnh yếu tố hành động vốn quen thuộc.