Quang Lê lên tiếng về quyết định 'chia tay' Phương Mỹ Chi sau 7 năm

Tối 3/10, nhạc hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi chính thức diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của khoảng 5.000 khán giả. Bên cạnh những tiết mục được đầu tư công phu, đêm nhạc còn trở thành dấu mốc đáng nhớ khi nữ ca sĩ tái hợp Quang Lê sau nhiều năm. Đặc biệt, những chia sẻ xúc động của cả hai trên sân khấu đã phần nào hé lộ mối quan hệ phía sau quyết định Phương Mỹ Chi rời công ty của cha nuôi để phát triển sự nghiệp riêng.

Phương Mỹ Chi chính thức tổ chức nhạc hội Dân Chơi Dân Ca vào tối 3/10.

Trong đêm nhạc, Phương Mỹ Chi lần lượt mang đến loạt tiết mục được dàn dựng chỉn chu, thể hiện sự kết hợp giữa âm hưởng dân gian và tinh thần âm nhạc hiện đại. Đúng như thông báo trước đó, Quang Lê là một trong những khách mời đặc biệt xuất hiện tại chương trình.

Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất đến ở tiết mục Bài ca Đất Phương Nam, khi Quang Lê không xuất hiện một mình mà còn có sự góp mặt của danh ca Hương Lan. Đây là vị khách mời được Phương Mỹ Chi giữ kín đến khi chương trình diễn ra, khiến sân khấu trở nên đặc biệt hơn với sự hội ngộ của ba thế hệ nghệ sĩ gắn bó với dòng nhạc trữ tình, quê hương.

Màn hòa giọng của Phương Mỹ Chi, Quang Lê và Hương Lan không chỉ mang đến màu sắc âm nhạc giàu cảm xúc mà còn gợi nhắc về hành trình trưởng thành của nữ ca sĩ. Từ cô bé dân ca từng được Quang Lê dìu dắt những ngày đầu đi hát, Phương Mỹ Chi giờ đây đã có thể đứng trên sân khấu riêng, tổ chức nhạc hội với hàng nghìn khán giả.

Quang Lê là khách mời xuất hiện trong đêm nhạc của Phương Mỹ Chi.

Sau khi tiết mục kết thúc, nữ ca sĩ dành những lời tâm sự đặc biệt cho Quang Lê - cha nuôi, đồng thời là người từng có vai trò quan trọng trong việc đưa tiếng hát của cô đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả ở nước ngoài.

Trên sân khấu, Phương Mỹ Chi không giấu được sự xúc động khi nhớ lại quãng thời gian được cha nuôi nâng đỡ. Cô cũng nhắc đến những bàn luận từng xuất hiện xung quanh mối quan hệ giữa hai người sau khi quyết định rời công ty quản lý.

"Đứng ở đây làm con nhớ lại những ngày mà ba đã giúp con đi hát và mang tiếng hát của con đến gần với khán giả rất là nhiều, đặc biệt là khán giả ở nước ngoài. Con nhớ giây phút mà rời khỏi vòng tay của ba thì cũng có rất nhiều người nói qua nói lại về mối quan hệ của ba con mình", nữ ca sĩ chia sẻ.

Đáng chú ý, Phương Mỹ Chi cho rằng quyết định rời công ty của Quang Lê không nên được nhìn nhận đơn thuần như câu chuyện một nghệ sĩ chia tay đơn vị quản lý. Với cô, đó là bước chuyển tự nhiên trong hành trình trưởng thành, khi một người con muốn tự mình khám phá khả năng và xây dựng con đường riêng.

"Nhưng theo con thấy nó không phải là vì một talent rời khỏi một công ty quản lý, nó chỉ là một người con đã lớn và muốn vùng vẫy trong vùng đất và đôi chân của mình, và ba đã tiếp sức cho con, hỗ trợ con rất nhiều, tiếp thêm động lực để con vững bước, để hôm nay con có sân khấu như nhạc hội Dân Chơi Dân Ca", Phương Mỹ Chi bộc bạch.

Những lời chia sẻ này cũng phần nào làm rõ cách nữ ca sĩ nhìn nhận mối quan hệ với người từng dìu dắt mình. Dù không còn đồng hành trong công việc, cô vẫn trân trọng những hỗ trợ và động viên từ Quang Lê. Việc lựa chọn hoạt động độc lập không đồng nghĩa với sự đứt đoạn trong tình cảm, mà là cơ hội để Phương Mỹ Chi tự chịu trách nhiệm với những quyết định nghệ thuật của bản thân.

Dù không còn đồng hành trong công việc, Phương Mỹ Chi vẫn trân trọng những hỗ trợ và động viên từ Quang Lê.

Về phần mình, Quang Lê cũng không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của con gái nuôi. Nam ca sĩ thừa nhận từng lo lắng khi Phương Mỹ Chi rời công ty, bởi anh không biết con đường phía trước của cô sẽ ra sao khi không còn sự đồng hành trực tiếp.

"Ngày hôm nay là ngày mà ba rất vinh dự. Khi con rời khỏi công ty của ba thì ba cảm thấy vừa lo lắng, vừa suy nghĩ là không biết sau này con sẽ ra sao, và ba vẫn theo dõi con qua mỗi năm, thấy con thay đổi nhiều lắm", Quang Lê chia sẻ.

Nam ca sĩ cho biết anh vẫn âm thầm theo dõi những bước tiến của Phương Mỹ Chi, đặc biệt là khi cô tham gia một cuộc thi quốc tế. Chứng kiến con gái nuôi đạt thành tích cao, Quang Lê cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi cô đủ bản lĩnh theo đuổi những điều mình mong muốn.

"Khi xem cuộc thi quốc tế mà con tham gia, ba rất âm thầm hãnh diện, và khi con đoạt giải cao trong cuộc thi thì tự dưng ba cảm thấy là con đường đã chọn của con là rất xứng đáng và ba rất hạnh phúc khi con đã mạnh dạn và làm những điều con mong muốn, thì đó chính là thành quả của ngày hôm nay", anh nói.

Màn tái hợp tại Dân Chơi Dân Ca vì thế không chỉ là cuộc hội ngộ của hai nghệ sĩ sau nhiều năm mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với hành trình trưởng thành của Phương Mỹ Chi. Từ cô bé được cha nuôi nâng đỡ đến nữ ca sĩ tự tin xây dựng dấu ấn riêng, hành trình ấy cho thấy sự thay đổi trong sự nghiệp nhưng không làm mất đi sự trân trọng dành cho những người từng đồng hành.

Sau nhiều năm không còn chung công ty quản lý, Phương Mỹ Chi và Quang Lê vẫn có thể đứng cạnh nhau trên sân khấu, dành cho nhau những lời tâm sự chân thành. Với nữ ca sĩ, trưởng thành là khi có thể bước đi bằng chính đôi chân mình, nhưng vẫn nhớ về những bàn tay từng nâng đỡ. Còn với Quang Lê, niềm tự hào dành cho con gái nuôi được thể hiện qua việc chứng kiến cô mạnh dạn lựa chọn và gặt hái thành quả trên con đường riêng.

Quang Lê thừa nhận từng lo lắng khi Phương Mỹ Chi rời công ty