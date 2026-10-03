Lai Châu: Hàng nghìn khán giả hòa mình trong đêm đại nhạc hội Viettel Y-Fest 2026

Ngay từ đầu giờ tối, Quảng trường Nhân dân tỉnh đã chật kín khán giả. Mở màn chương trình là phần trình diễn DJ kết hợp màn nhảy của 30 dancer với những động tác vũ đạo hiện đại, hòa quyện với chất liệu văn hóa vùng cao, tạo không khí trẻ trung, sôi động.

Hàng nghìn khán giả hòa mình trong đêm đại nhạc hội Viettel Y-Fest 2026

Sự xuất hiện của rapper Double2T nhanh chóng khuấy động không khí với ba ca khúc “Người miền núi chất”, “Xập xình xập xình” và “À Lôi”. Những giai điệu mang âm hưởng vùng cao kết hợp phong cách rap hiện đại nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả.

Tiếp đó, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc mang đến những tiết mục giàu cảm xúc. Điểm nhấn là màn mashup giữa Lâm Bảo Ngọc và ca sĩ Anh Tú, với sự tham gia của 20 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trong trang phục các dân tộc của Lai Châu. Phần trình diễn tạo nên sự kết hợp giữa âm nhạc, thời trang và văn hóa truyền thống, góp phần giới thiệu vẻ đẹp văn hóa các dân tộc của tỉnh tới đông đảo khán giả.

Đại nhạc hội Viettel Y-Fest 2026 với chủ đề “Beat of Life - Nhịp điệu cuộc sống” diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân, du khách và khán giả trẻ.

Các tiết mục của Anh Tú và Phương Ly tiếp tục mang đến nhiều màu sắc, từ những ca khúc giàu cảm xúc đến các màn trình diễn có tiết tấu sôi động.

Được khán giả chờ đợi, Hòa Minzy xuất hiện và mang đến loạt ca khúc “Bắc Bling”, “Thị Mầu”, “Chiếc khăn Piêu”. Phần trình diễn kết hợp âm nhạc hiện đại với chất liệu văn hóa truyền thống, khiến không khí tại Quảng trường Nhân dân càng trở nên náo nhiệt.

Ngay từ đầu giờ tối, Quảng trường Nhân dân tỉnh đã chật kín khán giả. Mở màn chương trình là phần trình diễn DJ kết hợp màn nhảy của 30 dancer.

Với sân khấu được đầu tư hiện đại cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng quy mô, khán giả liên tục hòa mình theo từng giai điệu, tạo nên bầu không khí sôi động xuyên suốt đêm diễn.

Đêm đại nhạc hội khép lại bằng màn trình diễn DJ. Viettel Y-Fest 2026 mang đến không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho các hoạt động văn hóa, du lịch tại Lai Châu.