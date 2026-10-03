Liệu 'The Assassin(s)' có thể vượt qua 'tâm bão'?

Bức thư mở đầu bằng dòng chữ viết tay "Chuyện kinh khủng gì đã xảy ra thế này" và đề ngày 17/8/1974. Cố Tổng thống Park Chung Hee đã viết bức thư này gửi con gái mình, cựu Tổng thống Park Geun Hye, hai ngày sau khi Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo qua đời.

Bức thư ghi lại cảm xúc của ông Park Chung Hee về vụ việc, với những dòng tâm sự như: "Mẹ con đã hứng chịu viên đạn chí mạng lẽ ra dành cho cha" và "Sẽ tốt biết bao nếu người trúng đạn là cha còn mẹ con được sống sót". Nghị sĩ Yoo Young Ha thuộc đảng Quyền lực Quốc dân (People Power Party), một trợ lý thân cận của cựu Tổng thống Park Geun Hye, người đã công bố bức thư giải thích rằng, ông làm vậy để đính chính những thông tin sai lệch về lịch sử, vốn đang lan truyền các thuyết âm mưu như một loại 'dịch bệnh'. Ông yêu cầu đạo diễn và ê kíp sản xuất dừng chiếu phim và đưa ra lời xin lỗi công khai, vì gia quyến vẫn còn sống, đồng thời ám chỉ khả năng sẽ có hành động pháp lý.

Khi những tranh cãi xoay quanh bộ phim có dấu hiệu leo ​​thang từ lĩnh vực chính trị sang tranh chấp pháp lý, vấn đề này dự kiến ​​sẽ trở thành tâm điểm tranh luận trong đợt thanh tra của Quốc hội đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào tuần tới.

Một loạt sự kiện đã lên lịch, bao gồm cả lễ khai mạc tại Liên hoan phim Quốc tế Busan (7/10), các buổi giao lưu với khán giả tại rạp chiếu dự kiến ​​diễn ra trong tuần thứ hai công chiếu phim (3 - 5/10) cũng đã bị hủy bỏ hoàn toàn.

Quyết định này dường như xuất phát từ lo ngại về việc những tranh cãi liên quan đến vấn đề 'xuyên tạc lịch sử' trong phim đã leo thang thành các cuộc tấn công thái quá nhắm vào các diễn viên. Làn sóng phản đối không chỉ dừng lại ở dàn diễn viên mà còn lan sang cả những đồng nghiệp từng viết lời ủng hộ bộ phim. Thậm chí, một nhóm bảo thủ còn tuyên bố kế hoạch tổ chức biểu tình ngay tại nhà riêng của nam diễn viên chính Yoo Hae Jin.

Trong khi đó, các ngân hàng nhà nước đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc từ giới chính trị gia về việc chịu "áp lực bên ngoài" trong quá trình đầu tư, khẳng định rằng các quyết định của họ hoàn toàn độc lập.

Ngày càng có nhiều ý kiến ​​trong ngành điện ảnh kêu gọi sự phân định rõ ràng giữa việc phê bình tác phẩm và các cuộc tấn công cá nhân nhắm vào những người thực hiện bộ phim. Jung Sang-min, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà sản xuất Phim Hàn Quốc cho biết: "Tôi tin rằng, việc phê bình và đánh giá một bộ phim là điều hoàn toàn đáng được tôn trọng. Tuy nhiên, chỉ vì tham gia vào dự án mà các cá nhân, như đạo diễn, diễn viên và ê kíp sản xuất bị đào xới đời tư, bị đe dọa hay phải đối mặt với bầu không khí kìm hãm hoạt động nghề nghiệp là điều không nên xảy ra".

Bất chấp những tranh cãi, bộ phim vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu tại phòng vé và vượt mốc 2 triệu lượt khán giả. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn các số liệu, có thể thấy khoảng 78% trong số 2 triệu khán giả này đã đến rạp trước khi cuộc tranh luận chính trị xoay quanh bộ phim trở nên gay gắt. Tính đến ngày 27 tháng trước, tổng số khán giả của The Assassins là 1.566.219 người. Con số này chiếm khoảng 78% tổng lượng khán giả được ghi nhận vào thời điểm phim vượt mốc 2 triệu người xem. Cuộc tranh luận chính trị công khai xoay quanh bộ phim bắt đầu diễn ra mạnh mẽ vào ngày 28/9. Do đó, khó có thể quy kết thành tích đạt 2 triệu khán giả của bộ phim hoàn toàn là do cuộc tranh cãi gần đây, bởi phim đã thu hút hơn 1,5 triệu khán giả trước khi tranh chấp chính trị nổ ra. Tuy nhiên, lượng khán giả vẫn tiếp tục tăng ngay cả sau khi tranh cãi xuất hiện. Ngân sách sản xuất của bộ phim được cho là vào khoảng 19 tỷ won. Theo ước tính của giới chuyên môn, bộ phim cần đạt mốc khoảng 3,7 triệu lượt khán giả để hòa vốn. Mặc dù phim đã vượt qua cột mốc 2 triệu lượt xem, nhưng vẫn cần thêm doanh thu bán vé để bù đắp chi phí sản xuất. Khi các hoạt động quảng bá lần lượt bị tạm dừng, sự chú ý hiện đang đổ dồn vào việc những hệ quả này sẽ lan rộng đến đâu và tác động của chúng đối với doanh thu phòng vé của bộ phim sẽ như thế nào?