Australia hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu thiên tai

Ngày 3-10, trước thông tin về việc lưu lượng phương tiện giảm trên cao tốc do lo ngại bị xử phạt và mức phí cao, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, lưu lượng trong tháng 9-2026 giảm đều trên cả cao tốc và Quốc lộ 1 so với tháng 8-2026 do nhu cầu đi lại giảm khi đã qua giai đoạn cao điểm.