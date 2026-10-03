Australia hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu thiên tai
Theo thông tin ngày 3-10 từ Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có chuyến thăm tới tỉnh Thái Nguyên nhằm đánh giá tiến độ, kết quả đạt được từ các hoạt động phục hồi và tăng cường khả năng chống chịu thiên tai do Chính phủ Australia tài trợ.
"Australia tự hào hợp tác với Việt Nam và UNDP để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2025. Từ nhà ở có khả năng chống chịu thiên tai, phục hồi sinh kế đến tăng cường năng lực sẵn sàng ứng phó tại địa phương, mối quan hệ đối tác này đang hỗ trợ các cộng đồng phục hồi, đồng thời giảm thiểu rủi ro thiên tai trong tương lai", bà Naomi Cook, Tham tán Phát triển, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, nhấn mạnh.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/australia-ho-tro-viet-nam-tang-cuong-kha-nang-chong-chiu-thien-tai-1059306