Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 150 xe đạp cho học sinh khó khăn khu vực biên giới

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Trưởng Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lê Khoa

Dự chương trình có Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng; các đồng chí nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; nguyên Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị và các cục thuộc Bộ đội Biên phòng; Thủ trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh, cùng các nhà hảo tâm.

Thông tin tại chương trình, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Trưởng Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số xe đạp trao tặng lần này được vận động, ủng hộ từ 80 nhà hảo tâm, gồm 13 tập thể, 28 cá nhân trong Ban Liên lạc và 39 tập thể, cá nhân ngoài Ban Liên lạc. Trong đó có nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các đơn vị Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

Tổng số tiền ủng hộ gần 500 triệu đồng. Ban Liên lạc đã sử dụng kinh phí mua 150 xe đạp hiệu Action của hãng xe đạp Thống Nhất, mỗi chiếc trị giá 2,7 triệu đồng, tổng trị giá 405 triệu đồng. Số tiền còn lại gần 100 triệu đồng, Thường trực Ban Liên lạc dự kiến chuyển vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và chương trình “Nâng bước em đến trường” để tiếp tục hỗ trợ trong các đợt tiếp theo.

Đại diện Ban Liên lạc, Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng trao bảng tượng trưng xe đạp cho đại diện các đơn vị. Ảnh: Lê Khoa

Tại chương trình, đại diện Ban Liên lạc, Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng trao bảng tượng trưng 150 xe đạp cho đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh. Các đơn vị sẽ tiếp nhận và trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới trong thời gian sớm nhất.

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc cho biết, những năm qua, Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo phương châm “Truyền thống, nghĩa tình và tự nguyện”. Các hoạt động tập trung vào thăm hỏi, động viên, chia sẻ với đồng đội có hoàn cảnh khó khăn; vận động xây dựng Nhà nghĩa tình đồng đội; vận động ủng hộ chương trình trợ cấp, học bổng cho học sinh, sinh viên; tổ chức họp mặt truyền thống và các hoạt động giao lưu.

Đại diện Ban Liên lạc trao thư cảm ơn các đồng chí nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Lê Khoa

Theo Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, mỗi chiếc xe đạp trao đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của các cựu chiến binh Biên phòng, doanh nhân và các nhà hảo tâm. Những món quà góp phần chia sẻ khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện đến trường và động lực vươn lên trong học tập.

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc mong muốn các học sinh được nhận xe đạp lần này tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đạt kết quả cao trong học tập, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.