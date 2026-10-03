TP. Hồ Chí Minh: Đẩy nhanh tiến độ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, trong ngày 3/10, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục triển khai công tác tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng “vượt nắng, thắng mưa”, khẩn trương, chu đáo, bảo đảm an toàn trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Trong ngày, lực lượng đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn, xử lý hơn 550m³ đất phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 3/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 713 bộ hài cốt liệt sĩ trong đó 304 bộ có di vật. Cụ thể: 680 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục triển khai công tác tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng

Những ngày qua, thời tiết tại TP. Hồ Chí Minh diễn biến bất thường, với nắng nóng vào ban ngày và mưa to vào buổi chiều tối, ảnh hưởng rất lớn đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Nước mưa làm ngập các hố đào, khiến đất tại khu vực khai quật nhão, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ. Các cán bộ, chiến sĩ K74 phải sử dụng bơm công suất lớn để hút nước khỏi các hố khai quật; che bạt và sử dụng phương pháp đào thủ công khi tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 3/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 713 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

“Mưa lớn coi như mưa nhỏ, mưa nhỏ coi như không mưa”, các cán bộ, chiến sĩ Đội K74 đều quán triệt tư tưởng sẵn sàng “vượt nắng, thắng mưa” để hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương nhưng chu đáo, bảo đảm an toàn, không nhầm lẫn, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cũng theo Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, Thành phố sẽ trang trọng tổ chức Lễ truy điệu các liệt sĩ tìm được tại Công viên Lê Thị Riêng và an táng hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.