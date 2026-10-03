Không khí lạnh tràn về, nhiều nơi mưa lớn

Không khí lạnh ảnh hưởng Bắc Bộ từ đêm 4/10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và khoảng chiều tối, đêm 4/10 sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác của Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế.

Khi không khí lạnh tác động, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 4/10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh; vùng núi cao có nơi rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C. Riêng trong đêm 4 và ngày 5/10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 18 độ C.

Không khí lạnh ảnh hưởng Bắc Bộ từ đêm 4/10, nhiều nơi có mưa vừa, dông và cục bộ mưa lớn.

Tại Hà Nội, từ đêm 4/10 đến sáng 5/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; gần sáng 5/10 trời chuyển lạnh.

Từ ngày 4 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế cũng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lâm Đồng cảnh báo lũ quét, sạt lở

Cùng thời điểm, khu vực Lâm Đồng đã xuất hiện mưa vừa, mưa to. Trong 2 giờ từ 14-16h ngày 3/10, một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Phường 5 - Đà Lạt 56,6 mm, Thuận Hà 47,8 mm và Đắk Ngo 39,4 mm.

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, Lâm Đồng tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm. Một số khu vực có độ ẩm đất trên 85%, gần bão hòa hoặc đã bão hòa, làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Nguy cơ được cảnh báo tại nhiều xã, phường, trong đó có các khu vực thuộc Bảo Lâm, Di Linh, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đà Lạt, Gia Nghĩa và một số địa bàn khác.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo địa phương rà soát các điểm nghẽn dòng, vị trí xung yếu để chủ động phòng tránh, ứng phó. Lũ quét, sạt lở có thể gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng công trình dân sinh và hoạt động sản xuất.