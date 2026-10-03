Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Tổng thống Latvia Egils Levits (thứ 8, trái) chủ trì phiên họp đầu tiên của Chính phủ liên minh mới, tại Riga. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo Ủy ban Bầu cử trung ương Latvia, có tổng cộng 933 điểm bầu cử trên toàn quốc và 88 điểm bầu cử ở nước ngoài. Các điểm bầu cử tại Latvia mở cửa lúc 8h theo giờ địa phương (12h theo giờ Việt Nam) và đóng cửa vào lúc 20h cùng ngày. Có 1.428 ứng cử viên thuộc 14 đảng phái và liên minh chính trị tham gia tranh cử 100 ghế tại Saeima khóa XV.

Trong số các đảng phái chính tham gia cuộc bầu cử lần này có liên minh cầm quyền trong chính phủ hiện nay gồm đảng Danh sách Thống nhất (United List), đảng Đoàn kết mới (New Unity), Liên minh dân tộc (National Alliance) cùng Liên minh Xanh và Nông dân (Union of Greens and Farmers).

Ngoài ra, các đảng phái và liên minh chính trị như đảng Cấp tiến (The Progressives), đảng Latvia Trên hết (Latvia First), đảng Vì sự ổn định (For Stability), đảng Trung tâm Hòa hợp (Harmony Centre) và đảng Bảo thủ Mới (New Conservative Party) cũng tham gia tranh cử.

Theo hệ thống bầu cử của Latvia, 100 ghế trong Quốc hội được phân bổ theo phương pháp đại diện tỷ lệ. Mỗi đảng phái hoặc liên minh chính trị phải đạt tối thiểu 5% số phiếu bầu mới đủ điều kiện giành ghế trong Quốc hội. Dự kiến, kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào tối cùng ngày.

Hiến pháp Latvia quy định sau khi Quốc hội mới được thành lập, Tổng thống sẽ tiến hành tham vấn với các đảng phái và liên minh chính trị có ghế trong cơ quan lập pháp và chỉ định ứng cử viên Thủ tướng đứng ra thành lập chính phủ mới. Chính phủ mới phải vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội trước khi chính thức tiếp quản nhiệm vụ.