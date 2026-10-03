Giá heo hơi hôm nay 3.10.2026: Nhiều nơi giảm còn 55.000 đồng/kg

Bước sang ngày 3.10.2026, thị trường heo hơi tiếp tục cho thấy xu hướng hạ nhiệt. Mức 55.000 đồng/kg xuất hiện rộng hơn ở cả ba miền, trong khi ngưỡng 57.000 đồng/kg chỉ còn được ghi nhận tại một số ít địa phương.

Hình minh họa.

Giá heo hơi miền Bắc: Mức 55.000 đồng/kg xuất hiện dày hơn

Giá heo hơi miền Bắc ngày 3.10.2026 dao động trong khoảng 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Phú Thọ và Hưng Yên cùng giao dịch ở mức 56.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La đứng ở mức 55.000 đồng/kg.

So với ngày 2.10.2026, mặt bằng giá miền Bắc tiếp tục hạ thêm tại nhiều địa phương. Mức cao nhất khu vực cũng lùi từ 57.000 đồng/kg xuống còn 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung: Lâm Đồng giữ mức 57.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá heo hơi ngày 3.10.2026 dao động từ 55.000 - 57.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức thu mua cao nhất khu vực, đạt 57.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh, Huế, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng đứng ở mức 56.000 đồng/kg.

Nhóm Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi hiện giao dịch ở mức 55.000 đồng/kg.

So với ngày 2.10.2026, Thanh Hóa và Nghệ An giảm từ 56.000 đồng/kg xuống 55.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại nhìn chung duy trì mặt bằng giá cũ.

Giá heo hơi miền Nam: Đồng Nai cao nhất 57.000 đồng/kg

Tại miền Nam, thị trường ngày 3.10.2026 dao động trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg.

Đồng Nai tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

Tây Ninh, TP.HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng được thu mua ở mức 56.000 đồng/kg.

Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau hiện ở mức 55.000 đồng/kg.

So với ngày 2.10.2026, Tây Ninh và TP.HCM giảm từ 57.000 đồng/kg xuống 56.000 đồng/kg. Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau cũng giảm thêm 1.000 đồng/kg, đưa nhóm này xuống 55.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi ngày 3.10.2026 trên cả nước tiếp tục dao động trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg, nhưng vùng giá thấp đã mở rộng hơn so với ngày trước đó.

Đáng chú ý, miền Bắc hiện không còn địa phương nào đạt mức 57.000 đồng/kg. Trong khi đó, mốc cao nhất cả nước 57.000 đồng/kg chỉ còn xuất hiện tại Đồng Nai và Lâm Đồng.

Diễn biến trong những ngày đầu tháng 10 cho thấy thị trường heo hơi đang nghiêng về xu hướng giảm nhẹ, với mức 55.000 - 56.000 đồng/kg ngày càng phổ biến tại nhiều địa phương.