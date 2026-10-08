Nữ bí thư sâu sát cơ sở

Chị Trang sâu sát cơ sở để lắng nghe nhân dân. Ảnh N.P

Hơn 10 năm gắn bó với công tác địa phương, chị Trang bắt đầu từ công tác Đoàn vào năm 2014. Sau sáp nhập tổ dân phố, khu dân cư, chị được bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm nhiệm Tổ trưởng tổ dân phố Vân Dương 2.

Tổ dân phố có địa bàn rộng, đan xen khu công nghiệp, khu tái định cư, đất sản xuất và khu dân cư nông thôn, với hơn 500 hộ dân, gần 2.000 nhân khẩu. Dân cư đa dạng, địa bàn rộng đặt ra yêu cầu chi bộ và tổ dân phố phải sâu sát, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động.

Trên cương vị của mình, chị Trang chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên, cùng tổ dân phố nắm chắc tình hình từng khu vực, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Chị quan niệm, chi bộ muốn lãnh đạo hiệu quả thì phải nói đi đôi với làm, cán bộ, đảng viên phải gần dân, hiểu dân và trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Từ khi có "thủ lĩnh" mới của tổ dân phố, người dân Vân Dương 2 đến với các cuộc họp nhiều hơn, đồng thuận với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Ảnh N.P

Chị lập nhóm Zalo của tổ dân phố, kết nối người dân sử dụng điện thoại để kịp thời thông tin chủ trương, lịch họp và những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống.

Từ cách làm đó, các cuộc họp dân gần đây có chuyển biến rõ hơn, người dân tham gia đông và chủ động nêu những vấn đề còn vướng mắc.

Những nội dung thuộc thẩm quyền được chị trực tiếp phối hợp xử lý; vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, kiến nghị cấp trên. Qua đó, vai trò lãnh đạo của chi bộ được thể hiện từ những việc cụ thể ở khu dân cư, góp phần tạo thêm niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Trong công tác an sinh xã hội, chị Trang luôn chủ động tìm kiếm, kết nối các nguồn lực để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trường hợp gia đình anh N.N.C.L. là một ví dụ. Gia đình anh có con mắc dị tật bẩm sinh, bệnh hiểm nghèo, phải chạy chữa trong thời gian dài. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Trang vận động các mạnh thường quân hỗ trợ bước đầu 6 triệu đồng, đồng thời kết nối để các nhà hảo tâm trực tiếp đến thăm, động viên và hỗ trợ gia đình.

Không dừng lại ở sự giúp đỡ trước mắt, chị liên hệ Hội Từ thiện phường Liên Chiểu cùng một số doanh nghiệp, mạnh thường quân, đề xuất tìm nguồn lực và người đỡ đầu, nhằm giúp gia đình có thêm sự hỗ trợ ổn định trong quá trình chăm sóc, điều trị cho cháu”

Địa bàn rộng, dân cư đông, nếu chỉ dựa vào một tổ trưởng thì khó có thể theo sát từng khu vực.

Từ thực tế đó, chị Trang xây dựng mô hình tổ tự quản theo từng điểm dân cư, phân công những người đang đảm nhiệm các vị trí trong hệ thống chính trị và có phụ cấp phụ trách từng khu vực. Mỗi người phụ trách một điểm, trực tiếp nắm tình hình dân cư, an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, vận động nhân dân và thực hiện những nhiệm vụ được giao.

Tổ trưởng giữ vai trò điều phối, giám sát, tổng hợp tình hình và báo cáo. Nhờ đó, công việc được phân chia cụ thể, người phụ trách nắm rõ địa bàn, người dân cũng biết tìm đến ai khi có vấn đề cần phản ánh.

Theo chị Trang, cách làm này giúp công tác ở khu dân cư chuyển từ “một người lo tất cả” sang phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn. Những vấn đề phát sinh được phát hiện sớm hơn, việc tuyên truyền, vận động cũng thuận lợi hơn.

Mỗi nhiệm vụ đều được xác định người chịu trách nhiệm, thời hạn thực hiện và theo dõi kết quả đến cùng. Khi người dân phản ánh, chị phân loại nội dung, xác định việc nào cần kiến nghị cấp trên, việc nào có thể giải quyết ngay tại cơ sở; đồng thời theo dõi quá trình xử lý, hạn chế để vụ việc kéo dài.

Hiệu quả từ cách làm thể hiện trước hết ở việc công việc được vận hành nền nếp hơn, thông tin từ cơ sở được nắm bắt nhanh hơn và trách nhiệm của từng người được cụ thể hóa.

Ông Trương Văn Sỹ, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi tổ dân phố Vân Dương 2 nhận xét, chị Trang gần gũi, sâu sát và có trách nhiệm; đặc biệt đã tạo được sự đoàn kết, nhất trí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chị cũng luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến, quan tâm và tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy vai trò trong các phong trào tại khu dân cư.