Phường Phú Thượng phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2026

Phát động chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng Trương Tú Uyên kêu gọi các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các nhà hảo tâm và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, tích cực hưởng ứng, đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” bằng những hành động thiết thực.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng Trương Tú Uyên phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 trên địa bàn. Ảnh: Cao Kỳ

Nguồn kinh phí vận động sẽ được sử dụng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện học tập cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo phường đã tham gia ủng hộ trực tiếp tại chương trình. Ảnh: Cao Kỳ

Hưởng ứng lời kêu gọi, các đồng chí lãnh đạo phường, cán bộ, công chức, viên chức và đại diện các đơn vị, tổ dân phố đã trực tiếp tham gia ủng hộ. Theo thống kê nhanh, chương trình tiếp nhận hơn 116 triệu đồng đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Trong 9 tháng qua, MTTQ phường và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Nổi bật, công tác an sinh xã hội được triển khai thiết thực với 1.659 suất quà Tết, tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng; vận động hơn 400 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. Phong trào “Phú Thượng xanh - sạch - đẹp, hành động từ trái tim” cùng các mô hình “Ngõ/phố xanh - văn minh - kiểu mẫu”, “Mỗi ý kiến một thay đổi” tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Quốc Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cao Kỳ

MTTQ Việt Nam phường cũng phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hơn 150 đại biểu, tập trung vào những vấn đề dân sinh như quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, thoát nước, trật tự xây dựng và quản lý đô thị; đồng thời tăng cường giám sát các dự án, công tác quy hoạch và vệ sinh môi trường.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Quốc Hà ghi nhận, biểu dương những kết quả MTTQ Việt Nam phường đạt được, đặc biệt trong công tác vận động nhân dân, chăm lo an sinh xã hội và phát huy dân chủ ở cơ sở.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Cao Kỳ

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Quốc Hà đề nghị MTTQ Việt Nam phường triển khai hiệu quả Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 16 tổ dân phố; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, nhất là các vấn đề dân sinh, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận gần dân, sát dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng phường Phú Thượng ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.