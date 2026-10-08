Trao 500 con gà giống, tiếp sức phụ nữ nghèo phát triển sinh kế

Những đàn gà giống giúp hội viên có thêm điều kiện chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

Với 500 con gà giống được trao, các hội viên phụ nữ nghèo có thêm nguồn lực để chăn nuôi, phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Cùng với trao con giống, Hội LHPN xã A Lưới 2 hướng dẫn các hộ kỹ thuật chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh, theo dõi quá trình phát triển của đàn gà. Qua đó, giúp hội viên nâng cao kiến thức chăn nuôi, chủ động phát triển mô hình và từng bước tạo nguồn thu nhập ổn định.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Hội LHPN xã A Lưới 2 trong đồng hành, hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế. Từ những nguồn lực ban đầu, các mô hình sinh kế được kỳ vọng sẽ giúp hội viên có thêm động lực, từng bước cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Thời gian tới, Hội LHPN xã A Lưới 2 tiếp tục kết nối, huy động các nguồn lực để triển khai những mô hình hỗ trợ sinh kế phù hợp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.