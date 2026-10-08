Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 2026: Chuyển đổi số hải quan đẩy nhanh xuất khẩu trực tuyến

Đối với Việt Nam, thương mại điện tử đã tạo ra cơ hội xuất khẩu mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Ảnh: Ngọc Quỳnh/Bnews/vnanet.vn

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) phối hợp với Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) tổ chức Diễn đàn Thương mại điện tử Xuyên biên giới VOIEF 2026 với chủ đề “Những tác động từ chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan”.

Diễn đàn quy tụ hơn 250 đại biểu đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, các nền tảng thương mại điện tử, đơn vị cung cấp dịch vụ logistics, tổ chức hỗ trợ xuất khẩu và chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới. Đây là dịp để các bên cập nhật những thay đổi về chính sách, trao đổi về tác động của chuyển đổi số trong hoạt động quản lý hải quan, đồng thời nhận diện các cơ hội và yêu cầu mới đối với doanh nghiệp khi tham gia thị trường quốc tế.

VOIEF là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Chương trình thúc đẩy Thương mại điện tử Xuyên biên giới được Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam triển khai thường xuyên từ năm 2017 tới nay với mục tiêu đánh giá chung về các thuận lợi và khó khăn đối với thương mại điện tử xuyên biên giới; thảo luận các chính sách và giải pháp cần thiết nhằm thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới và chia sẻ các giải pháp nhằm hỗ trợ lĩnh vực này.

Khai mạc sự kiện, bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng, Cục Thương mại Điện tử (Bộ Công Thương) cho biết, trong những năm gần đây, thương mại điện tử xuyên biên giới đã trở thành xu hướng phát triển quan trọng của thương mại toàn cầu. Đối với Việt Nam, thương mại điện tử đã tạo ra cơ hội xuất khẩu mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Chia sẻ từ thực tiễn, đại diện này đến từ Bộ Công Thương cho biết thêm, năm 2025 là năm đánh dấu bước phát triển đáng chú ý của thương mại điện tử Việt Nam với quy mô khoảng 31 tỷ USD, lọt Top 10 thế giới và Top 3 ASEAN, tạo nền tảng cho xuất khẩu số. Đáng chú ý, xuất khẩu qua thương mại điện tử tăng trưởng tới 78%, phản ánh xu hướng dịch chuyển mạnh sang kênh trực tuyến. Tuy nhiên, tổng giá trị xuất nhập khẩu qua kênh này mới đạt khoảng 4,45 tỷ USD, vẫn ở mức khiêm tốn so với quy mô chung của nền kinh tế. Đó cũng là mục tiêu cần thúc đẩy mạnh mẽ thêm trong năm nay và nhiều năm tiếp theo.

Chia sẻ về những hoạt động cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu qua thương mại điện tử, ông Trần Minh Thắng, đại diện Phòng Chính sách xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho hay, thực tế triển khai cho thấy nhiều doanh nghiệp khi xuất khẩu qua kênh trực tuyến vẫn gặp khó khăn do phải tự tìm kiếm, xác minh uy tín và làm việc với nhiều đầu mối riêng lẻ cho từng khâu trong hành trình xuất khẩu: từ tìm kiếm khách hàng quốc tế, quản trị rủi ro và bảo hiểm hàng hóa, đáp ứng tiêu chuẩn tuân thủ ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu, đến vận chuyển và thông quan quốc tế. Sự phân mảnh này khiến thời gian chuẩn bị xuất khẩu kéo dài, chi phí giao dịch tăng cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia thị trường quốc tế.

Đặc biệt trong lĩnh vực hải quan, giải pháp chuyển đổi số mạnh mẽ đang thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chưa kể tới, còn có những giải pháp khác về bảo hiểm số, về vận dụng trí tuệ nhân tạo AI Agent...đang giúp cho việc kiến tạo lợi thế cạnh tranh, giúp thúc đẩy xuất khẩu thương mại xuyên biên giới ngày càng chuyển biến và đạt kết quả tích cực.

Trong khuôn khổ diễn đàn, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), 4 đối tác OSB - tập đoàn uy tín hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông và vệ tinh, tích hợp hệ thống, thương mại điện tử và công nghệ số, an ninh và quốc phòng cùng với MIC - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội, Vinacontrol và T&M Logistics đã ký kết Biên bàn ghi nhớ hợp tác, ra mắt gói giải pháp 4C GO GLOBAL: Hệ sinh thái dịch vụ đầu cuối hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu qua kênh trực tuyến một cách chủ động, an toàn và bền vững.

4C GO GLOBAL liên kết bốn trụ cột dịch vụ, tương ứng bốn giai đoạn trong hành trình xuất khẩu của doanh nghiệp: OSB - Đại lý ủy quyền chính thức đầu tiên của Alibaba.com tại Việt Nam từ năm 2009 - hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, phát triển và làm việc với khách hàng quốc tế qua sàn thương mại điện từ; MIC tư vấn quản trị rủi ro và bảo hiểm hàng hoá quốc tế, đồng hành từ khâu đăng ký bảo hiểm đến hỗ trợ xử lý khi phát sinh tổn thất; Vinacontrol nâng cao năng lực tuân thủ, cung cấp dịch vụ chứng nhận và giám định chất lượng hàng hoá trước khi xuất khẩu; và T&M Logistics tư vấn phương án vận chuyển, thủ tục thông quan, đưa hàng hoá đến tay khách hàng quốc tế.

Đây là chương trình hợp tác đầu tiên liên kết đồng thời bốn mắt xích nói trên trong cùng một gói giải pháp đồng bộ, giúp doanh nghiệp chỉ cần một điểm kết nối duy nhất để được đồng hành xuyên suốt hành trình xuất khẩu, thay vì phải tự tìm kiếm và làm việc riêng lẻ với từng đơn vị như trước đây.