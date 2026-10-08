Giá vàng ngày 8/10: Thế giới nối dài đà giảm, SJC đứng yên ở mức cao

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Trong phiên giao dịch hôm nay (8/10), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt đứng yên. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng chưa ngừng đà giảm, giao dịch quanh ngưỡng 4.100 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 8/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 140-143 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ ngày 8/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 139,5 triệu đồng/lượng, bán ra 142,5 triệu đồng/lượng, đứng yên ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 140 triệu đồng/lượng và bán ra 143 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 139-143 triệu đồng/lượng, bằng với mức kết phiên giao dịch hôm qua.

​Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 142,5 triệu đồng/lượng, đứng im ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K cũng giao dịch ở ngưỡng 139,2-143,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 139,2-143,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 10 giờ ngày 8/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 31,2 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 4.132,1 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 8/10. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng thế giới giảm liên tục trong những ngày qua trong bối cảnh đồng USD và lợi tức trái phiếu Mỹ tăng vọt do giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) buộc phải duy trì lập trường chính sách tiền tệ "diều hâu" kéo dài trước nguy cơ lạm phát dai dẳng.

Đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, gây áp lực bán chốt lời từ các quỹ ETF.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện gần như không kỳ vọng FED tăng lãi suất trong tháng 10, nhưng vẫn đặt cược 86% khả năng tăng lãi suất vào tháng 12. Trong môi trường lãi suất cao, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư có khả năng sinh lời như trái phiếu hoặc tiền gửi, qua đó gây áp lực lên giá vàng.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 102,25 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 5,307%. Thị trường chứng khoán Mỹ trượt dốc với chỉ số Dow Jones mất 341,41 điểm, tương đương giảm 0,66%, còn 51.179,87 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,22%, còn 7.801,77 điểm; trong khi đó, chỉ số Nasdaq trượt 0,22%, còn 27.538,69 điểm. Giá dầu thế giới duy trì ở mức cao, giao dịch quanh mức 102,3 USD/thùng đối với dầu Brent và 89,91 USD/thùng với dầu WTI.