Dầu thô, kim loại quý đồng loạt giảm giá

Chỉ số MXV-Index giảm xuống còn 2.932 điểm. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), MXV-Index giảm 0,1% trong phiên 7-10. Trong đó, dầu Brent giảm 0,38%, xuống 100,2 USD/thùng; WTI giảm 1,3%, còn 88,28 USD/thùng.

Giá dầu chịu sức ép khi nguồn cung Trung Đông phục hồi. Theo Vitol, trong 7-10 ngày trước đó, khoảng 12 triệu thùng dầu thô và 2 triệu thùng sản phẩm dầu mỗi ngày được vận chuyển khỏi khu vực. Lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz tăng lên khoảng 14,2 triệu thùng/ngày, tương đương 80% mức trước xung đột.

Diễn biến giá dầu thô từ đầu năm đến nay. Nguồn: MXV

Tại Saudi Arabia, lưu lượng dầu qua đường ống East-West tăng lên khoảng 5,8 triệu thùng/ngày, từ 3,5 triệu thùng/ngày ở giai đoạn đầu khôi phục.

Theo JPMorgan, xuất khẩu dầu thô Trung Đông phục hồi lên khoảng 17,5 triệu thùng/ngày, tương đương 98% mức trước xung đột, trong khi các sản phẩm dầu mới đạt khoảng 3 triệu thùng/ngày, tương đương 58%.

Triển vọng nhu cầu yếu hơn cũng gây áp lực lên giá. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo nhu cầu dầu và các chất lỏng toàn cầu năm 2026 khoảng 102,4 triệu thùng/ngày, giảm so với 104,4 triệu thùng/ngày năm 2025, trước khi tăng lên 104,6 triệu thùng/ngày trong năm 2027.

Tuy nhiên, tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 2-10 giảm khoảng 3,2 triệu thùng, trái với kỳ vọng tăng; xuất khẩu dầu thô đạt khoảng 4,77 triệu thùng/ngày.

Theo MXV sang sáng 8-10, giá dầu phục hồi, dầu Brent có thời điểm vượt 101 USD/thùng, trong khi WTI lên vùng 89 USD/thùng.

Diễn biến giá vàng, bạc liên kỳ hạn. Nguồn: MXV

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng giảm 1,3%, xuống 4.110,5 USD/ounce; bạc giảm 2,1%, còn 59,9 USD/ounce. Sức ép chủ yếu đến từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh.

Sau biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), chỉ số DXY tăng 0,41%, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc lên 5,36%, cao nhất khoảng 24 năm. Lợi suất tăng làm chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc cao hơn.

Bạc chịu áp lực mạnh hơn vàng do nhu cầu công nghiệp chiếm khoảng 58% tổng nhu cầu toàn cầu, khiến mặt hàng này nhạy cảm hơn với triển vọng tăng trưởng và hoạt động đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực điện tử, năng lượng mặt trời và hạ tầng điện.

Lực mua mang tính cấu trúc từ các ngân hàng trung ương tiếp tục hỗ trợ vàng. Theo Hội đồng Vàng thế giới, các ngân hàng trung ương mua ròng 288,9 tấn vàng trong quý II-2026, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước; riêng tháng 8 mua ròng thêm 39 tấn. Tại Trung Quốc, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục duy trì xu hướng tích lũy vàng.

Bạch kim cũng chịu áp lực bán mạnh, giảm khoảng 3,5%, xuống quanh 1.633 USD/ounce. Theo Hội đồng Đầu tư bạch kim thế giới, thị trường kim loại này được dự báo dư cung khoảng 265.000 ounce trong năm 2026, trong khi tổng nhu cầu giảm 18%, chủ yếu do nhu cầu đầu tư suy yếu.