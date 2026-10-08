3.437 lời khen và câu chuyện đẹp trên những chuyến xe Transerco

Những "con số biết nói" từ kỷ luật vận hành

3.437 thông tin khen ngợi của hành khách, tăng hơn 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2025; 876 trường hợp nhân viên trả lại tài sản hành khách để quên; 78/78 tuyến buýt được cộng điểm thưởng… Những con số trong đợt thi đua cao điểm năm 2026 đang cho thấy những chuyển biến đáng ghi nhận trong chất lượng phục vụ và kỷ luật vận hành của Transerco.

3.437 lời khen, 1.629 trường hợp được ghi nhận vì phục vụ tận tình, cùng hàng trăm câu chuyện đẹp đang tạo nên một diện mạo ngày càng văn minh trên những chuyến xe Transerco.

Điều đáng chú ý, phía sau những con số này không chỉ là kết quả chấm điểm thi đua, mà còn là những câu chuyện cụ thể trên từng chuyến xe.

Trong đợt thi đua, Tổng đài chăm sóc khách hàng Transerco ghi nhận 3.437 thông tin khen ngợi của hành khách, tăng hơn 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, 1.629 thông tin ghi nhận thái độ phục vụ ân cần, chào hỏi thân thiện và những hành động đẹp; 876 trường hợp nhân viên trả lại tài sản hành khách để quên trên xe.

Nhiều hành động đẹp đã được hành khách và cộng đồng ghi nhận. Đáng chú ý là trường hợp phụ xe tuyến 54 cõng hành khách ngất xỉu vào bệnh viện cấp cứu; hay việc trả lại hành lý có tiền mặt và tài sản trị giá 200 triệu đồng cho hành khách đi tuyến BRT01. Đây cũng là những câu chuyện góp phần tạo nên hình ảnh người lao động Transerco tận tâm, trách nhiệm trong mắt hành khách.

Trong năm 2026, có 26 câu chuyện tử tế của đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ Transerco được các cơ quan báo chí ghi nhận, tuyên truyền. Tổng số thông tin được báo chí, truyền thông ghi nhận tăng 2,6 lần so với năm 2025. Riêng Xí nghiệp Xe khách Nam và Trung tâm Tân Đạt, mỗi đơn vị có 9 tin bài; tuyến BRT01 là tuyến có số thông tin khen ngợi cao nhất.

Đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Lao động giỏi - Năng suất cao - Thu nhập tốt" được Tổng công ty Vận tải Hà Nội phát động ngày 30/7/2026, triển khai đồng bộ tại Khối Văn phòng cơ quan Tổng công ty, các đơn vị kinh doanh và các đơn vị vận tải hành khách công cộng.

Riêng lĩnh vực xe buýt, phong trào được triển khai trên toàn bộ mạng lưới với 78 tuyến, nhánh tuyến và hơn 3.000 công nhân lái xe, nhân viên phục vụ trực tiếp trên tuyến. Điểm mới năm nay là đối tượng thi đua được mở rộng tới cán bộ, nhân viên nghiệp vụ, đặc biệt là các bộ phận kế hoạch, điều độ, hành chính, nhân sự.

Kết quả được đánh giá trên 103 tiêu chí thuộc 6 nhóm nội dung, kiểm chứng qua nhiều nguồn dữ liệu, từ kiểm tra trực tiếp tại tuyến, tại đơn vị đến thông tin của cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, báo chí, mạng xã hội, tổng đài chăm sóc khách hàng, camera và thiết bị giám sát hành trình.

Dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình cho thấy 78/78 tuyến buýt đều được cộng điểm thưởng, với tổng cộng 883 điểm, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2025. Có 61/78 tuyến đạt tỷ lệ điểm từ 100% trở lên, tăng 17 tuyến so với năm trước; 10 tuyến không phát sinh lỗi chấm điểm trong cả đợt thi đua, tăng 9 tuyến so với năm 2025.

Những kết quả này cho thấy ý thức chấp hành của công nhân lái xe về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, kỷ luật chạy xe, dừng đỗ và đón trả hành khách có chuyển biến tích cực. Việc thi đua giữa các tổ tuyến cùng với đánh giá công tác kế hoạch, điều độ cũng tạo thêm động lực để các bộ phận phối hợp chặt chẽ hơn trong tổ chức vận hành.

Cùng với kỷ luật, chất lượng phục vụ hành khách tiếp tục là một trọng tâm của đợt thi đua. Việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử và phong trào "Văn minh xe buýt" được gắn với đánh giá thực tế, qua đó khuyến khích người lái xe, nhân viên phục vụ duy trì thái độ niềm nở, thân thiện, chủ động hỗ trợ hành khách.

Hơn 50 xe buýt điện vào hoạt động

Đợt thi đua cũng được gắn với nhiệm vụ đẩy nhanh chuyển đổi xanh của Transerco. Trong thời gian ngắn, Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu và Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội đã hoàn tất các điều kiện để đưa hơn 50 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên các tuyến 22A, 22B, 30 và 50 trong những ngày đầu tháng 10.

Từ nay đến cuối năm, các đơn vị tiếp tục chuẩn bị để chuyển đổi hơn 20 tuyến với trên 275 xe buýt điện, hướng tới mục tiêu đưa tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch của Transerco vượt 51% trong năm 2026. Xí nghiệp Xe buýt Yên Viên mở mới tuyến buýt điện số 83 kết nối bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên; Trung tâm Tân Đạt thay xe buýt điện trên tuyến 35.

Theo Transerco, việc đưa chuyển đổi xanh, sử dụng thẻ vé điện tử, bảo đảm an toàn, kỷ cương, chất lượng vận hành và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách vào cùng một phong trào thi đua giúp các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ hơn tại các đơn vị.

Thi đua từ xe buýt đến khối kinh doanh

Không chỉ lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, đợt thi đua được triển khai đồng bộ trong toàn Transerco.

Tại Khối Văn phòng cơ quan Tổng công ty, 8 ban, trung tâm tham gia với bộ tiêu chí gắn kết quả nhiệm vụ chuyên môn với kỷ luật lao động và văn hóa công sở. Các đơn vị đăng ký nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu đợt, đồng thời được kiểm tra trực tiếp việc chấp hành kỷ luật, thực hiện nhiệm vụ, văn hóa và vệ sinh công sở.

Các nhiệm vụ phía sau hoạt động sản xuất kinh doanh cũng được đẩy mạnh, từ thu xếp nguồn vốn cho các dự án đầu tư, chuyển đổi xe buýt điện, đầu tư hạ tầng trạm sạc, triển khai phần mềm ERP đến thanh quyết toán, quản trị tài chính, kiểm toán, chuyển đổi số, vé điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý chất lượng dịch vụ.

Ở khối các đơn vị kinh doanh, 11/11 đơn vị tham gia phát động, triển khai phong trào đến từng bộ phận và người lao động. Trong quý III, doanh thu các đơn vị kinh doanh ước đạt trên 410 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch và tăng 5,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu ước đạt 1.190 tỷ đồng, bằng 100,6% kế hoạch và tăng 5,9%.

Những kết quả này tạo thêm động lực để các đơn vị nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, khai thác nguồn lực hiện có, mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị, điều hành.

Từ những việc làm nhỏ, tạo nên thay đổi lớn

Một trong những hoạt động trọng tâm của đợt thi đua là Hội thi "Xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transerco năm 2026" cấp Tổng công ty lần thứ Ba.

Hội thi được tổ chức từ cấp cơ sở đến cấp Tổng công ty, tập trung vào kiến thức nghiệp vụ, văn hóa phục vụ, an toàn giao thông và xử lý các tình huống thường gặp trên tuyến. Điểm mới năm nay là mở rộng đối tượng dự thi tới nhân viên nghiệp vụ kế hoạch, điều độ bên cạnh công nhân lái xe và nhân viên phục vụ.

Qua hội thi, các đơn vị có thêm môi trường để cán bộ, công nhân viên cùng học tập, rèn luyện kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng phối hợp và tác phong ứng xử với hành khách. Qua đó, văn hóa phục vụ được đặt trong tổng thể quá trình tổ chức vận hành, thay vì chỉ được nhìn nhận ở giao tiếp trực tiếp trên xe.

Đợt thi đua khép lại cùng chuỗi hoạt động tổng kết, vinh danh những người lao động tiêu biểu. Năm 2026 là năm thứ 5 liên tiếp Transerco bình xét các giải thưởng "Vô lăng vàng Transerco", "Nhân viên phục vụ xe buýt tiêu biểu Transerco" và "Thợ sửa chữa giỏi Transerco". Có 77 cá nhân tiêu biểu được lựa chọn, trong đội ngũ hơn 3.000 lao động tại các đơn vị xe buýt.

Kết thúc đợt thi đua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng công ty quyết định khen thưởng 724 giải thưởng các loại cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Từ 3.437 lời khen của hành khách đến 883 điểm thưởng trên 78 tuyến, từ hơn 50 xe buýt điện được đưa vào hoạt động đến 115 lao động mới, những kết quả của đợt thi đua cao điểm năm 2026 cho thấy phong trào đã được cụ thể hóa bằng những chuyển biến trong công việc hằng ngày.

Đặc biệt, những câu chuyện tử tế trên mỗi chuyến xe đang tạo thêm một giá trị khó đo đếm bằng điểm số: niềm tin của hành khách.

Đó cũng là nền tảng để Transerco tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ và hướng tới một hình ảnh xe buýt ngày càng văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp.