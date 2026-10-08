Kinh tế Việt Nam: Tăng tốc hướng tới tăng trưởng hai con số

Kinh tế Việt Nam ước đạt tăng trưởng GDP 9,01% trong 9 tháng năm 2026, tiến gần hơn tới mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. (Ảnh: Việt An)

Điểm đáng chú ý của con số 9,01% nằm ở cấu trúc tăng trưởng và đà tăng được tạo bởi nhiều động lực. GDP quý III tăng 9,95%, cao hơn mức 8,15% của quý I và 8,81% của quý II. Trong 9 tháng, công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, đóng góp 49,62% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm; dịch vụ tăng 8,69%, đóng góp 45,03%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%.

Như vậy, tăng trưởng không dựa vào một khu vực đơn lẻ. Sản xuất, xây dựng và dịch vụ cùng tạo lực đẩy, trong khi đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu tiếp tục được củng cố và các động lực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo... được thúc đẩy.

Các chỉ báo khác cũng cho thấy sức bật khá rộng của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4%; xuất khẩu tăng 24,5%. Trong khi đó, giải ngân đầu tư công đạt khoảng 640 nghìn tỷ đồng, bằng 62,6% kế hoạch; FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%, trong khi vốn thực hiện tăng 12,1%...

Không chỉ đánh giá trong nội bộ, từ bên ngoài, nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục ghi nhận sức chống chịu và khả năng thích ứng và quyết tâm cải cách của kinh tế Việt Nam. World Bank đánh giá Việt Nam đã thể hiện khả năng thích ứng ấn tượng trong môi trường toàn cầu nhiều biến động, với động lực đến từ xuất khẩu, đầu tư, kinh tế trong nước và cải cách.

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) cũng nhận định triển vọng tích cực nhờ xuất khẩu tăng mạnh, chính sách tài khóa - tiền tệ hỗ trợ và dòng vốn đầu tư bền bỉ.

Đáng chú ý, Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 9,5% trong năm 2026 và 11% năm 2027. Ngân hàng này đồng thời hạ dự báo lạm phát năm 2026 xuống 4,4%. Sản xuất, dịch vụ và đầu tư khởi sắc, cùng các chính sách hỗ trợ tăng trưởng, đang tạo nền tảng thuận lợi cho giai đoạn tiếp theo.

Tất nhiên, tiến gần không đồng nghĩa đã đạt mục tiêu. Ngân hàng Thế giới (WB) và ADB vẫn đưa ra nhiều cảnh báo về những bất định từ bên ngoài. Những điểm nóng xung đột trên thế giới, biến động tài chính - tiền tệ và chính sách thuế quan của Mỹ... đều là những nguy cơ, có thể làm tăng chi phí vận tải, gián đoạn chuỗi cung ứng và gây sức ép lên thương mại, đầu tư... Đó sẽ là những “phép thử” đối với năng lực điều hành, để vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa giữ kỷ luật vĩ mô và kiểm soát rủi ro.

Vì vậy, chặng cuối của năm 2026 không chỉ cần duy trì tốc độ cao mà còn phải giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, thúc đẩy phát huy cả động lực truyền thống và động lực mới; các cấp, ngành và địa phương quyết tâm vào cuộc, thực hiện giảm chi phí đầu vào, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ các dự án vướng mắc, tồn đọng...

Mốc 9,01% sau 9 tháng có ý nghĩa lớn, không chỉ bởi đây là mức cao nhất trong thời gian qua. Quan trọng hơn, nền kinh tế cùng lúc được nâng đỡ bởi nhiều động lực và tạo tăng trưởng từ một nền tảng rộng hơn, linh hoạt hơn, bền vững hơn. Đây sẽ tiếp tục là cơ sở quan trọng để kinh tế Việt Nam kiên định với mục tiêu tăng trưởng cao, chất lượng và bền vững trong những năm tới.