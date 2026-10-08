Khách Việt ngày càng quan tâm đến rượu vang Australia

Khách uống rượu vang trên xích lô ở Hà Nội. Khách có thể lựa chọn các dòng vang như Kaya Shiraz Cabernet (Australia) hoặc Deinhard Green Label Riesling (Đức), với giá 555.000 đồng cho 2 người và 369.000 đồng cho 1 người. Ảnh: Trần Hiền.

Ngày 7/10, Australian Wine Showcase Southeast Asia (Chương trình Giới thiệu Rượu vang Australia tại Đông Nam Á) 2026 diễn ra ở TP.HCM, với chủ đề "Taste Beyond" (Mở rộng trải nghiệm vị vang). Chương trình quy tụ hơn 20 nhà sản xuất và nhà làm vang đến từ nhiều vùng khác nhau của Australia, giới thiệu một bức tranh đa dạng về các vùng vang, giống nho và phong cách sản xuất, từ những dòng vang kinh điển đến các giống nho thay thế, vùng vang mới nổi và những phong cách hiện đại.

Chương trình năm nay tiếp nối showcase năm 2024, từng thu hút gần 800 khách thuộc nhóm thương mại tại 4 thị trường Đông Nam Á. Với Việt Nam, sự kiện lần này tập trung vào việc đưa thêm các nhà sản xuất đến thị trường, qua đó mở rộng lựa chọn về vùng vang, giống nho và phong cách sản xuất cho các đối tác trong nước.

Theo Wine Australia, trong 12 tháng tính đến tháng 6/2026, giá trị xuất khẩu vang Australia sang Việt Nam tăng 15,8%. Cùng kỳ, tổng giá trị xuất khẩu vang Australia sang khu vực Đông Nam Á đạt 293,9 triệu AUD, tăng trưởng bình quân 7,2% mỗi năm trong 5 năm qua.

Bà Sarah Roberts, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Wine Australia và bà Danielle Haratsis, Ủy viên Thương mại và Đầu tư Austrade (bên phải) chụp ảnh tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Bà Sarah Roberts, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Wine Australia, cho rằng sự quan tâm ngày càng tăng với các sản phẩm chất lượng cao và trải nghiệm ẩm thực đa dạng đang mở ra thêm cơ hội cho vang Australia tại Việt Nam.

Theo bà, việc đưa các nhà sản xuất đến trực tiếp thị trường giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn nhu cầu của người tiêu dùng, đồng thời tìm kiếm đối tác phân phối và xây dựng các mối quan hệ thương mại dài hạn.

Australia hiện có hơn 65 vùng sản xuất vang. Sự khác biệt về khí hậu, thổ nhưỡng, độ cao và địa hình tạo ra nhiều phong cách vang khác nhau giữa các vùng.

Bên cạnh những giống nho và phong cách quen thuộc, ngành vang Australia những năm gần đây mở rộng thử nghiệm với các giống nho mới, vùng trồng tiềm năng và cách sản xuất hiện đại. Đây cũng là một trong những nội dung được giới thiệu tại showcase lần này.

Tại TP.HCM, khách tham dự có thể thử các dòng vang đến từ nhiều vùng sản xuất, đồng thời trao đổi trực tiếp với nhà làm vang về giống nho, điều kiện canh tác và quá trình sản xuất.

Sự đa dạng này cũng phản ánh xu hướng ngành vang Australia không chỉ dựa vào những sản phẩm truyền thống mà liên tục tìm kiếm hướng đi mới để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.

Một lĩnh vực khác được các nhà sản xuất quan tâm là phát triển bền vững. Các doanh nghiệp đang tìm cách giảm tác động môi trường trong nhiều công đoạn, từ quản lý đất và vườn nho, sử dụng năng lượng và nhiên liệu đến giảm trọng lượng chai thủy tinh, tăng năng lượng tái tạo và tối ưu vận chuyển.

Đây cũng là vấn đề có thể tạo thêm cơ hội trao đổi giữa ngành vang Australia và các doanh nghiệp đồ uống tại Việt Nam trong bối cảnh sản xuất bền vững ngày càng được chú ý.

Theo báo cáo "Phân tích thị trường rượu vang Việt Nam năm 2026 và dự báo đến 2035" của nền tảng phân tích thị trường Index Box, việc tiêu thụ rượu vang ở Việt Nam tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và ngày càng nhiều ở các địa điểm như Nha Trang và Cần Thơ.

Đối tượng người tiêu dùng nghiêng về các hộ gia đình có thu nhập trung bình và cao, người nước ngoài và một nhóm ngày càng tăng người trẻ coi rượu vang như một thức uống thể hiện địa vị và phong cách sống.

Mức tiêu thụ rượu vang bình quân đầu người vẫn còn thấp so với tiêu chuẩn khu vực, ước tính dưới 1 lít/người lớn/năm, so với nhiều lít ở Thái Lan và Singapore.

Ngoài ra, thị trường rượu vang Việt Nam cạnh tranh với 3 nhóm chính: các nhà sản xuất và xuất khẩu rượu vang quốc tế, các nhà nhập khẩu và phân phối trong nước và một số ít nhà sản xuất rượu vang địa phương.

Các nhà cung cấp quốc tế từ Pháp, Chile, Australia, Italy, Tây Ban Nha và Mỹ thống trị phân khúc cao cấp và tầm trung. Rượu vang Chile và Australia đã giành được thị phần đáng kể nhờ các hiệp định thương mại thuận lợi và giá cả cạnh tranh.

Rượu vang Pháp vẫn giữ được lợi thế về uy tín, đặc biệt là trong kênh phân phối tại các nhà hàng, quán bar. Các nhà sản xuất rượu vang từ Nam Phi, Argentina và New Zealand cũng hoạt động nhưng quy mô nhỏ hơn.