Hội thảo về phát triển công nghiệp công nghệ số

Dự hội thảo có Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; bà Võ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; bà Đinh Thị Linh Hương, Phó cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ; cùng đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, bà Đinh Thị Linh Hương, Phó cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh phát triển công nghiệp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo cần được đặt trên nền tảng hoàn thiện hành lang pháp lý, cùng các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai và hỗ trợ tài chính.

Đối với Cà Mau, cần tập trung giải quyết những bài toán thực tiễn của địa phương, đẩy mạnh ứng dụng thiết bị số trong giám sát tàu cá, cảm biến, điều khiển điện gió; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam làm chủ công nghệ, ứng dụng AI trong quản trị, sản xuất và kinh doanh.

Bà Đinh Thị Linh Hương, Phó cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được phổ biến những cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; đồng thời trao đổi về cơ hội đầu tư, ứng dụng công nghệ số và AI trong quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh.

Các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ cũng giới thiệu nhiều giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, điều hành, nâng cao hiệu suất làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó có các nền tảng AI hỗ trợ công vụ như AI LUẬT, CLEX và những giải pháp AI phục vụ quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ cho người dân.

Các đại biểu trao đổi về cơ chế, chính sách và cơ hội ứng dụng công nghệ số, AI trong quản lý, điều hành và sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh các nội dung trao đổi chuyên môn, đại biểu còn tham quan, trải nghiệm các giải pháp công nghệ số được giới thiệu tại hội thảo, trong đó có robot AI phục vụ hành chính công.

Đại biểu tham quan, trải nghiệm robot AI phục vụ hành chính công.

Ông Phạm Thống Nhất, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, khẳng định, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp trong thúc đẩy ứng dụng, phát triển công nghệ số, phù hợp với định hướng và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Ông Phạm Thống Nhất, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, phát biểu tại hội thảo.

Thông qua hội thảo, tỉnh Cà Mau có thêm cơ hội tiếp cận các chính sách ưu đãi, giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng AI thực tiễn; qua đó từng bước thúc đẩy phát triển công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ số, tạo động lực mới cho chuyển đổi số và tăng trưởng kinh tế của tỉnh./.