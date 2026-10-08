Các khu công nghiệp Cần Thơ thu hút hơn 142.494 tỉ đồng vốn trong nước đăng ký

Khu công nghiệp Trà Nóc, TP. Cần Thơ (ảnh minh họa).

Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, các khu công nghiệp trên địa bàn thu hút 10 dự án mới, với tổng vốn đăng ký trên 7.919 tỉ đồng và 10 triệu USD.

Các dự án mới tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế tạo; gia công vật liệu xây dựng; sản xuất cơ khí, bao bì, thiết bị, dụng cụ, đồ dùng thể thao, hóa chất, vật tư nông nghiệp; chế biến và bảo quản nông sản, thực phẩm; phát triển hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng, môi trường; logistics và kho bãi.

Cùng thời gian này, Ban Quản lý cấp 23 giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 23 dự án. Trong đó, 3 dự án FDI tăng vốn 13,56 triệu USD, 6 dự án trong nước tăng vốn 583,33 tỉ đồng.

Lũy kế đến nay, các khu công nghiệp Cần Thơ đã thu hút 350 dự án, gồm 303 dự án đầu tư trong nước, 46 dự án đầu tư nước ngoài và 1 dự án ODA.

Tổng vốn đăng ký của các dự án trong nước đạt trên 142.494 tỉ đồng; vốn đầu tư nước ngoài hơn 4.670,7 triệu USD và vốn ODA 9,494 triệu USD.

Tỷ lệ vốn thực hiện của các dự án trong nước đạt 65,83%, trong khi vốn đầu tư nước ngoài đã thực hiện đạt 26,45%.

Một trong những dự án mới đưa vào hoạt động là Nhà máy Bestway giai đoạn 1 tại Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ, vận hành từ tháng 9/2026.