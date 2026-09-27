Xã Đồng Đăng hỗ trợ người dân chuẩn bị điều kiện trồng cây mắc ca

Tham dự buổi ra quân có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Đồng Đăng hỗ trợ người dân đào hố trồng cây mắc ca

Trong chương trình, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã cùng 73 cán bộ, công chức các phòng chuyên môn, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể đã hỗ trợ người dân thôn Pò Nhùng phát dọn thực bì, đào hơn 100 hố trồng cây mắc ca.

Các tổ chức đoàn thể xã hỗ trợ người dân phát dọn thực bì, đào hố trồng cây mắc ca

Qua buổi ra quân nhằm tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND và các chủ trương của xã về phát triển sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đồng hành của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân với nông dân, qua đó, tạo phong trào thi đua thiết thực, từng bước xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển trồng cây có giá trị kinh tế cao trên địa bàn xã.

Lực lượng dân quân cùng người dân đào hố trồng cây mắc ca

Đoàn viên, thanh niên xã hỗ trợ người dân đào hố trồng cây mắc ca

Thời gian qua, cùng với việc duy trì phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn, xã Đồng Đăng đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận các chính sách tại Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND. Đến nay, xã đã phê duyệt hỗ trợ kinh phí mua cây giống mắc ca cho 6 hộ với tổng diện tích đăng ký 6,3 ha.