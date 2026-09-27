Bắc Ninh: Ra mắt Văn phòng cụm địa bàn khu công nghiệp số 6

Dự chương trình có các đồng chí: Đỗ Thị Việt Hà, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Thạch Văn Chung, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Các đại biểu chúc mừng ra mắt Văn phòng cụm địa bàn khu công nghiệp số 6.

Cụm địa bàn khu công nghiệp số 6 gồm các khu công nghiệp: Tiên Sơn, Đại Đồng - Hoàn Sơn, Vsip, Hanaka. Việc đưa văn phòng vào hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa Liên đoàn Lao động thành phố với các công đoàn cơ sở; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở trong quá trình tổ chức hoạt động và thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố cũng lắng nghe ý kiến của cán bộ công đoàn cơ sở để nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, công đoàn cơ sở trong cụm địa bàn số 6; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn những tháng cuối năm.

Đồng chí Đỗ Thị Việt Hà phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Việt Hà đánh giá cao những kết quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng chí cho rằng, với số lượng lớn doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực này đang tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động tại nhiều doanh nghiệp ngày càng được quan tâm, cải thiện; các chế độ, chính sách đối với người lao động được chú trọng thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua lắng nghe ý kiến của đại diện các công đoàn cơ sở, đồng chí Đỗ Thị Việt Hà chia sẻ những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra đối với hoạt động công đoàn và đời sống người lao động. Trong đó, nhiều vấn đề cần tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm như hạ tầng giao thông, an toàn giao thông, thời giờ làm thêm…

Đồng chí Đỗ Thị Việt Hà và các đại biểu trao quà cho đoàn viên.

Đặc biệt, xuất phát từ nhu cầu thực tế, theo đồng chí, việc quan tâm hỗ trợ để công nhân thuận lợi trong tiếp cận nhà ở xã hội đang là vấn đề cần ưu tiên triển khai. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp công nhân yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Trên cương vị đại biểu Quốc hội và Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đồng chí Đỗ Thị Việt Hà khẳng định sẽ nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị từ cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động và doanh nghiệp. Những phản ánh từ thực tiễn là nguồn thông tin quan trọng phục vụ quá trình nghiên cứu, tham gia xây dựng, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến doanh nghiệp và người lao động.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh trao 100 suất quà cho công nhân lao động tiêu biểu trong lao động sản xuất trên địa bàn cụm số 6.