Miền Trung cần chuyển từ liên kết địa giới sang liên kết chuỗi giá trị

PGS.TS. Trần Đình Thiên phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 Ảnh: chinhphu.vn/NA

Ngày 26/9, tại TP. Đà Nẵng, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 - Phiên bàn tròn kết nối nội lực khu vực miền Trung.

Diễn đàn tập trung nhận diện những điểm nghẽn chung, khai thác cơ hội liên kết vùng và đề xuất giải pháp để kinh tế tư nhân khu vực miền Trung phát triển trong giai đoạn mới.

Theo ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2026, miền Trung có cấu trúc kinh tế với sự bổ trợ giữa biển, cảng, công nghiệp, đô thị ven biển với Tây Nguyên, vùng nguyên liệu, nông nghiệp, năng lượng và các hành lang Đông - Tây.

Từ thực tiễn 9 phiên đối thoại địa phương, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam xác định ba khoảng cách cần thu hẹp, gồm: từ chủ trương đến thực thi; từ hạ tầng đến hành lang kinh tế; từ tăng trưởng của địa phương đến năng lực lớn lên của doanh nghiệp.

Theo đó, liên kết vùng cần chuyển từ kết nối đơn thuần sang kết nối dòng hàng, dòng vốn, dữ liệu, doanh nghiệp và thị trường. Kết nối B2B cần hướng tới đơn hàng, hợp đồng thực tế; phát triển hạ tầng phải gắn với việc hình thành các chuỗi giá trị.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình cho rằng mỗi địa phương có những lợi thế riêng nhưng quy mô và không gian còn phân tán; kết nối hạ tầng, nguồn lực, nguồn hàng, chuỗi cung ứng chưa đồng đều.

Do đó, cần tư duy phát triển theo không gian kinh tế vùng, cùng kết nối hạ tầng, thị trường, nguồn hàng, nguồn nhân lực, công nghệ và dữ liệu, qua đó hình thành các chuỗi giá trị có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế.

Lấy doanh nghiệp làm chủ thể liên kết

Tại phiên bàn tròn, PGS.TS Trần Đình Thiên, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, cho biết miền Trung có 14/34 cảng biển, 12 cảng hàng không và 11 khu kinh tế ven biển.

Tuy nhiên, khu vực chiếm 26,79% dân số nhưng mới đóng góp 19,26% GDP cả nước. Hạ tầng còn dàn trải, chưa có trục ngang cao tốc hoàn chỉnh nối duyên hải với Tây Nguyên; các cực tăng trưởng vẫn là những “hòn đảo công nghiệp”, chưa hình thành mạng lưới liên kết chặt chẽ.

PGS.TS Trần Đình Thiên đề xuất chuyển từ liên kết theo địa giới sang liên kết theo chuỗi giá trị, lấy doanh nghiệp làm chủ thể và Đà Nẵng là điểm hội tụ dịch vụ của vùng.

Ba nhiệm vụ được đề xuất thực hiện gồm thiết lập cơ chế điều phối vùng và liên vùng; phân vai hệ thống cảng biển, logistics; hình thành thiết chế thường trực của doanh nghiệp miền Trung.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Vũ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đề xuất xây dựng dữ liệu, hồ sơ năng lực doanh nghiệp dùng chung toàn vùng; phát triển nhà cung ứng từ nhu cầu của các dự án và doanh nghiệp đầu chuỗi; xây dựng mạng lưới kết nối doanh nghiệp với vốn, công nghệ, tiêu chuẩn và thị trường.

Các ý kiến tại diễn đàn thống nhất yêu cầu chuyển từ “kết nối” sang “liên kết thực chất”, trong đó Nhà nước hoàn thiện thể chế, hạ tầng và môi trường kinh doanh; doanh nghiệp chủ động đầu tư, đổi mới và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.