Tính đến ngày 19/9/2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký tại TP.HCM đạt hơn 17,22 tỷ USD.

Theo số liệu được công bố, đến ngày 19/9, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký tại TP.HCM đạt hơn 17,22 tỷ USD, gấp 4,19 lần so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này tương đương 156,6% mục tiêu thu hút 11 tỷ USD vốn FDI của thành phố trong năm 2026.

Với tiến độ hiện nay và sự đóng góp của một số dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực hạ tầng, logistics và công nghệ, TP.HCM dự kiến tổng vốn FDI đăng ký trong năm 2026 có thể đạt khoảng 19 tỷ USD, tương đương 172,7% kế hoạch năm.

Dòng vốn FDI vào TP.HCM tăng trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện định hướng mới đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài xác định yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng FDI, tăng cường liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với khu vực kinh tế trong nước.

Định hướng thu hút đầu tư cũng tập trung nhiều hơn vào các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, hạ tầng số, sản xuất xanh, logistics và những dự án có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam năm 2026, Chính phủ cũng đặt vấn đề chuyển từ thu hút FDI chủ yếu dựa trên quy mô vốn sang thu hút dòng vốn có khả năng tạo ra giá trị mới, năng lực mới; đồng thời tăng liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp tư nhân trong nước.

Việc TP.HCM thu hút hơn 17,2 tỷ USD vốn FDI đăng ký trong chưa đầy 9 tháng vì vậy tiếp tục bổ sung nguồn lực cho đầu tư, đồng thời đặt ra yêu cầu gắn các dự án mới với phát triển công nghiệp hỗ trợ, chuyển giao công nghệ và mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng.