Dịch cúm gia cầm H5N1 khiến Victoria hoãn quy định mới về nuôi gà

Victoria đã ghi nhận gần 200 sự kiện liên quan H5 kể từ ca đầu tiên được xác nhận tại Portland hồi tháng 7. (Nguồn: Ảnh minh họa afamily.vn)

ABC Rural ngày 26/9 cho biết Bang Victoria, Australia quyết định trì hoãn một năm việc áp dụng các quy định mới nhằm siết điều kiện nuôi gà đẻ trứng trong lồng.

Các quy định dự kiến phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia được thống nhất năm 2023, theo hướng loại bỏ dần hệ thống lồng truyền thống vào năm 2036.

Tuy nhiên, bang hiện đang đối mặt với H5N1. Victoria đã ghi nhận gần 200 sự kiện liên quan H5 kể từ ca đầu tiên được xác nhận tại Portland hồi tháng 7.

Từ đầu tháng 8, các trang trại gia cầm ở nhiều khu vực phía nam Victoria được yêu cầu giữ đàn trong nhà để giảm nguy cơ tiếp xúc với chim hoang dã. Lệnh này đã được gia hạn nhiều lần tới giữa tháng 10.

Nhà chức trách cho rằng ngành cần tập trung nguồn lực vào an toàn sinh học, phòng dịch và xử lý các rủi ro hiện tại thay vì đồng thời thực hiện thay đổi lớn về chuồng trại.

Một số hiệp hội nông dân còn muốn chính quyền xem xét lại hoàn toàn kế hoạch loại bỏ lồng, cho rằng hệ thống chuồng khép kín có thể giúp giảm tiếp xúc với chim hoang và một số mầm bệnh.

Ngược lại, các nhóm phúc lợi động vật cho rằng việc chuyển đổi vẫn cần tiếp tục về dài hạn.

Tình hình cho thấy các mục tiêu y tế động vật, an toàn sinh học và phúc lợi đôi khi không dễ đồng bộ.

Australia từng là một trong những khu vực cuối cùng chưa có H5N1 lan rộng, nhưng tình hình năm 2026 đang buộc ngành nông nghiệp thay đổi ưu tiên rất nhanh.