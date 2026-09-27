Giá dầu phân hóa mạnh: Brent giữ trên 104 USD, WTI giảm khoảng 8% trong tuần

Toàn cảnh nhà máy lọc dầu Los Angeles của Phillips 66 tại Mỹ, nơi dầu thô được chế biến thành xăng, nhiên liệu hàng không và diesel. Ảnh: Reuters.

Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch cuối tuần 25/9, song diễn biến tính chung cả tuần cho thấy khoảng cách đáng kể giữa hai chuẩn dầu lớn.

Dầu Brent chốt phiên ở mức 104,32 USD/thùng, giảm 2,28 USD, tương đương 2,1%. Dầu thô WTI của Mỹ giảm 2,20 USD, tương đương 2,3%, xuống 92,41 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, Brent vẫn tăng chưa tới 1%, trong khi WTI giảm khoảng 8%. Với mức đóng cửa ngày 25/9, Brent cao hơn WTI 11,91 USD/thùng.

Brent và WTI nới rộng khoảng cách

Diễn biến tuần qua cho thấy hai loại dầu đang phản ánh những điều kiện cung - cầu khác nhau giữa thị trường quốc tế và thị trường Mỹ.

Brent là chuẩn tham chiếu quan trọng đối với phần lớn giao dịch dầu quốc tế, trong khi WTI chịu ảnh hưởng rõ hơn từ tình hình cung - cầu, tồn kho và hoạt động lọc dầu tại Mỹ.

Khoảng cách gần 12 USD/thùng giữa hai loại dầu vì vậy trở thành một trong những điểm đáng chú ý của thị trường cuối tháng 9.

Ở Mỹ, thị trường nhiên liệu thành phẩm vẫn trong trạng thái căng. Các nhà máy lọc dầu đang vận hành ở mức cao, trong khi lượng tồn kho một số sản phẩm, đặc biệt là diesel, vẫn thấp so với trung bình nhiều năm.

Reuters cho biết các nhà máy lọc dầu Mỹ gần đây hoạt động ở mức cao nhất trong khoảng 8 năm. Tuy nhiên, tồn kho diesel trong tuần thứ hai của tháng 9 chỉ ở mức 96,97 triệu thùng, thấp hơn gần 15% so với mức trung bình 5 năm cùng thời điểm.

Điều này cho thấy dù năng lực chế biến được khai thác ở mức cao, nguồn cung nhiên liệu thành phẩm trên thị trường vẫn chưa thực sự dư dả.

Bảng giá xăng và diesel tại một trạm nhiên liệu ở Berlin, Đức.Ảnh: Reuters/Axel Schmidt.

Diesel vẫn là điểm nóng của thị trường năng lượng

Không chỉ dầu thô, giá diesel quốc tế tiếp tục thu hút sự chú ý khi nguồn cung nhiên liệu thành phẩm ở nhiều thị trường còn hạn chế.

Theo Reuters, giá diesel tại châu Âu và Mỹ đã lên mức cao kỷ lục trong tháng 9. Tại Mỹ, giá bán lẻ diesel bình quân đã vượt 6 USD/gallon lần đầu tiên trong tháng này.

Nguồn cung từ một số khu vực xuất khẩu lớn cũng giảm đáng kể. Xuất khẩu diesel từ Trung Đông trong giai đoạn tháng 3-8 đạt bình quân khoảng 800.000 thùng/ngày, chỉ bằng khoảng một nửa so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, công suất lọc dầu trên thế giới đang được khai thác ở mức cao, khiến khả năng tăng nhanh sản lượng diesel trong ngắn hạn không còn nhiều dư địa.

Thực tế này khiến giá nhiên liệu thành phẩm có thể diễn biến khác với giá dầu thô. Việc dầu thô giảm trong một vài phiên vì vậy chưa đồng nghĩa giá diesel và các sản phẩm sau lọc dầu sẽ giảm tương ứng.

Đây cũng là yếu tố cần theo dõi đối với các doanh nghiệp vận tải, logistics và sản xuất sử dụng nhiều nhiên liệu, bởi diesel là một trong những đầu vào quan trọng của vận chuyển hàng hóa.

Tàu chở dầu HELGA tại một đầu mối dầu ngoài khơi miền Nam Iraq, gần Basra, trong bối cảnh các tuyến vận chuyển dầu vùng Vịnh tiếp tục được thị trường theo dõi sát. Ảnh: Reuters.

Giá diesel trong nước vượt 30.000 đồng/lít

Tại Việt Nam, kỳ điều hành từ 15 giờ ngày 24/9 ghi nhận giá nhiều mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng.

Dầu diesel 0.05S tăng 552 đồng/lít, lên mức không cao hơn 30.497 đồng/lít. Xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, lên tối đa 26.397 đồng/lít; xăng E10RON95-III tăng 1.451 đồng/lít, lên mức không cao hơn 27.087 đồng/lít.

Trong kỳ điều hành này, mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với xăng sinh học, dầu diesel và dầu madút đều ở mức 0 đồng.

Diễn biến giá trong nước cho thấy áp lực từ thị trường năng lượng quốc tế vẫn chưa hạ nhiệt hoàn toàn, đặc biệt đối với diesel.

Bước sang tuần giao dịch mới, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi chênh lệch giữa Brent và WTI, tồn kho dầu và nhiên liệu tại Mỹ, công suất các nhà máy lọc dầu cũng như nguồn cung diesel trên thị trường quốc tế.

Sau một tuần Brent vẫn tăng nhẹ trong khi WTI giảm khoảng 8%, bức tranh thị trường năng lượng đang cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ giữa giá dầu thô và giá nhiên liệu thành phẩm.