Phường Hòa Cường tập huấn xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm

Báo cáo viên hướng dẫn các nội dung về tài sản trí tuệ. Ảnh: PHƯƠNG HUY

Tại hội nghị, báo cáo viên thông tin cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh địa phương những kiến thức cơ bản về thương hiệu và tài sản trí tuệ; phân tích vai trò của nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đối với quá trình nâng cao giá trị, tạo dựng uy tín và mở rộng thị trường cho sản phẩm.

Các hộ kinh doanh được giới thiệu một số kinh nghiệm, mô hình phát triển thương hiệu và phương pháp quản trị thương hiệu phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc có định hướng xuất khẩu, báo cáo viên cung cấp thêm thông tin về nguyên tắc bảo hộ theo lãnh thổ; các phương thức đăng ký nhãn hiệu quốc tế, lựa chọn thị trường đăng ký và bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại nước ngoài.